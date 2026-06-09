Очень особенную "сосновую шишечку" нашли в священном лесу Непала: их осталось мало

Редкого китайского панголина впервые в истории заметили на востоке Непала — вид уже находится под угрозой исчезновения.

Редкий китайский панголин (Manis pentadactyla) — небольшое, одиночное млекопитающее, обитающее в Южной и Юго-Восточной Азии. Подобно другим видам панголинов, они находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства, потери среды обитания и незаконной торговли. Эти покрытые чешуей животные находятся под защитой непальского законодательства, но обеспечить соблюдение мер защиты на столь обширных территориях достаточно сложно, пишет PHYS.org.

Чтобы достичь высшего результата в защите вида, ученым необходимо знать, в каких регионах страны обитают животные. Но до сих пор свидетельства о китайских панголинах в районе Сунсари ограничивались отдельными сообщениями, а также отдельными признаками: следами, которые, вероятно, принадлежали животным.

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К счастью для науки, в январе 2025 года ученые отправились в священный лес Панчаканья в поисках признаков присутствия панголинов, таких как свежие норы, следы и признаки кормовой активности. Обнаружив следы, ученые установили две камеры с датчиками движения на дереве и столбе — в течение двух недель камеры перемещали с места на место.

В конце концов ученым все же удалось получить первое в истории фото китайского панголина, обнаруженного в священном лесу Непала, в районе Сунсари. В результате общее число районов страны, где был зарегистрирован этот находящийся под угрозой исчезновения вид, достигло 28.

По словам исследователей, видеокамеры запечатлели появление самца китайского панголина. Отметим, что в общей сложности было запечатлено два появление панголина с разницей всего 3 минуты — ученые полагают, что это один и тот же самец панголина.

Авторы исследования отмечают, что видеоролики являются подтверждением того, что невероятно редкие китайские панголины обитают в районе Сунсари на востоке Непала. Открытие является хорошей новостью для защитников природы, но не проливает свет на масштабы популяции панголинов в районе.

Отметим, что китайские панголины внешне напоминают чешуйчатого муравьеда с цепким хвостом. В среднем длина взрослой особи составляет от 40 до 58 сантиметров, при этом длина хвоста может достигать от 25 до 38 сантиметров — общая длина взрослого панголина достигает 89 сантиметров. При этом вес особи может достигать от 2 до 7 килограммов.

По словам исследователей, характерной особенностью этого вида является наличие около 18 рядов перекрывающих друг друга роговых чешуек, которые покрывают все тело — свободными остаются лишь морда, брюхо и внутренняя сторона лап.

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