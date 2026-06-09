Кожні 1,4 години з космосу приходить дивний сигнал: він занадто довгий

Протягом майже двох десятиліть із темної безодні космосу приходить дивний сигнал, який повторюється кожні 1,4 години.

Учені називають такі спалахи радіохвиль довгоперіодичними радіоперехідними явищами (LPT). Уперше їх виявили 2005 року. Більшість таких радіохвиль тривають лише кілька мілісекунд, максимум — кілька секунд, пише Nature Astronomy.

Що ж стосується дивного, повторюваного сигналу — він триває від кількох хвилин до години.

Під час нового дослідження вчені нарешті змогли з'ясувати, що викликає такі незвичайні сигнали — це так звані "зірки-вампіри".

Саме такий "вампір" знаходиться в зоряній системі ASKAP J1745-5051. Вона складається з двох зірок — білого карлика, залишку зірки, і невеликої, тьмяної зірки, званої червоним карликом.

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Цей білий карлик, можливо, не більший за Землю, але він дуже голодний. Він пожирає червоний карлик, звідси й прізвисько "вампір".

Міжнародні дослідники написали в статті, що занадто багато речовини прилипає до поверхні білого карлика, спричиняючи вибух, який і є причиною радіосигналів.

Провідний автор і аспірант Кові Роуз зі Школи фізики Сіднейського університету каже, що цей вибух особливо цікавий тим, що він також генерує рентгенівські промені.

"Уперше ми точно визначили джерело цих сигналів, підтвердивши, що джерелом є "катастрофічна змінна", або зірка-білий карлик, що акреціює", — каже вчений.

Білий карлик відбирає речовину у свого сусіда, при цьому речовина нагрівається на мільйони градусів і випромінює рентгенівські промені, згідно зі спостереженнями, проведеними австралійським радіотелескопом SKA Pathfinder.

Джерелом радіохвиль, тим часом, є взаємодія магнітних полів зірок — магнітна сила, що вивільняється сонячною плазмою, яка перемішується.

Ця пара обертається одна навколо одної кожні 1,4 години по овальній орбіті, яка називається еліптичною орбітою, тому певний час вони перебувають ближче одна до одної.

Коли зірки стикаються, їхні магнітні поля стикаються і руйнують поверхні одна одної. Ці зруйновані частинки обертаються, випускаючи радіохвилі, відомі експертам як синхротронне випромінювання.

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