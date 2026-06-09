Каждые 1,4 часа из космоса приходит странный сигнал: он слишком долгий

На протяжении почти двух десятилетий из темной бездны космоса приходит странный сигнал, который повторяется каждые 1,4 часа.

Ученые называют такие вспышки радиоволн долгопериодическими радиопереходными явлениями (LPT). Впервые их обнаружили в 2005 году. Большинство таких радиоволн длятся всего несколько миллисекунд, максимум – несколько секунд, пишет Nature Astronomy.

Что же касается странного, повторяющегося сигнала – он длится от нескольких минут до часа.

В ходе нового исследования ученые наконец-то смогли выяснить, что вызывает такие необычные сигналы – это так называемые "звезды-вампиры".

Именно такой "вампир" находится в звездной системе ASKAP J1745-5051. Она состоит из двух звезд – белого карлика, остатка звезды, и небольшой, тусклой звезды, называемой красным карликом.

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Этот белый карлик, возможно, не больше Земли, но он очень голоден. Он пожирает красный карлик, отсюда и прозвище "вампир".

Международные исследователи написали в статье, что слишком много вещества прилипает к поверхности белого карлика, вызывая взрыв, который и является причиной радиосигналов.

Ведущий автор и аспирант Кови Роуз из Школы физики Сиднейского университета говорит, что этот взрыв особенно интересен тем, что он также генерирует рентгеновские лучи.

"Впервые мы точно определили источник этих сигналов, подтвердив, что источником является "катастрофическая переменная", или аккрецирующая звезда-белый карлик", — говорит ученый.

Белый карлик отбирает вещество у своего соседа, при этом вещество нагревается на миллионы градусов и излучает рентгеновские лучи, согласно наблюдениям, проведенным австралийским радиотелескопом SKA Pathfinder.

Источником радиоволн, тем временем, является взаимодействие магнитных полей звезд — магнитная сила, высвобождаемая перемешивающейся солнечной плазмой.

Эта пара вращается друг вокруг друга каждые 1,4 часа по овальной орбите, называемой эллиптической орбитой, поэтому некоторое время они находятся ближе друг к другу.

Когда звезды соприкасаются, их магнитные поля сталкиваются и разрушают поверхности друг друга. Эти разрушенные частицы вращаются, испуская радиоволны, известные экспертам как синхротронное излучение.

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