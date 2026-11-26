Исследователи рассказали, что человека легко можно было бы отправить в космос с помощью огромной катапульты — впрочем, нам едва ли понравилось бы быть снарядом.

С тех пор как люди начали смотреть на ночное небо, они неустанно задавались вопросом, что находится за пределами нашей планеты, и придумывали различные способы добраться туда. Сегодня надежный и проверенный способ преодолеть гравитацию планеты и выйти в космическое пространство — ракеты, несущие тонны топлива. Но могли бы сработать средневековые технологии? По словам ученых, вероятно — да, пишет Popular Science.

Исследователи задались вопросом, мог бы требушет или катапульта забросить человека на орбиту? И если да, то какого размера должно быть такое устройство? Чтобы ответить на этот вопрос, потребуются воображение, немало знаний в области физики и осадное орудие поистине абсурдных масштабов.

Катапульта представляет собой гигантский рычаг для метания снарядов. Как правило, такое устройство оснащено большим рычагом в форме ложки: его оттягивают назад, создавая натяжение, а затем отпускают, благодаря чему объект улетает на значительное расстояние.

Требушет, в свою очередь — разновидность катапульты, в которой для запуска снарядов используются противовес и сила тяжести. Длинный рычаг такого устройства закреплен на опоре: на одном его конце находится праща или чаша для снаряда, а на другом — тяжелый противовес. Когда рычаг освобождают, сила тяжести тянет противовес вниз, заставляя противоположный конец взмахивать вверх и вперед.

Отметим, что требушеты, как правило, мощнее катапульт, поскольку способны метать более тяжелые предметы на большие расстояния. Именно поэтому для катапультирования человека в космос лучше рассматривать так называемый космический требушет, а не катапульту.

Требушеты используются для метания тяжелых предметов уже много веков. Считается, что они появились в Китае еще в V веке до нашей эры, а затем распространились по всей Евразии, став грозным оружием в средневековых войнах. В Европе они появились в XII веке и быстро вытеснили более простые катапульты. Впрочем, сегодня требушеты больше не используются в качестве оружия, но они все еще популярны в качестве наглядного пособия для демонстрации физических принципов.

Так способен ли гигантский требушет забросить человека на земную орбиту? Теоретически — да, а практически — нет. По словам доцента кафедры космической робототехники в Горной школе Колорадо Фрнки Чжу, прежде чем перейти к сути вычислений, необходимо определить исходные параметры.

Во-первых, поскольку энергия, требуемая для вывода человека на орбиту, зависит как от массы, так и от скорости, нам нужно знать массу нашего "космонавта". Чжу предлагает взять за основу 70 килограммов. Во-вторых, следует определить, где начинается космос — в нашем случае, орбита. Общепринятой границей считается линия Кармана — условная линия на высоте 100 километров над уровнем моря, которая служит общепризнанным рубежом начала космического пространства. На этой высоте атмосфера Земли становится настолько разреженной, что обычные летательные аппараты уже не могут создавать достаточную подъемную силу для полета.

Чтобы выйти на орбиту Земли на уровне линии Кармана — и не упасть обратно на поверхность, — человеку необходимо двигаться со скоростью примерно 7,85 километра в секунду. К слову, именно с такой скоростью движется Международная космическая станция (МКС). Если предположить, что при полете на человека не воздействует сопротивление атмосферы, то скорость, с которой он покидает требушет сразу после запуска, должна составлять не менее 7,97 километра в секунду. Этот дополнительный запас скорости необходим для того, чтобы обеспечить энергию, требуемую для подъема с поверхности Земли до линии Кармана.

Чтобы это стало возможным, требушет должен накопить колоссальный объем потенциальной энергии. Чжу считает, что это около 2,22 миллиарда джоулей, что сопоставимо с энергией взрыва примерно 544 килограммов тротила.

Что касается конструкции требушета, согласно вычислениям Чжу, Чжу, для этого потребовался бы противовес массой 5000 тонн — это примерно столько же, сколько весят 950 африканских саванных слонов. При этом противовес должен опуститься как минимум на 45,2 метра. Чтобы преобразовать относительно медленное движение массивного противовеса в гиперзвуковую скорость запуска, потребовалось бы огромное передаточное отношение — 379:1. Проще говоря, длина метательного рычага должна была бы составлять около 17,14 километра.

Но смог бы человек пережить такое путешествие? Пилоты истребителей способны выдерживать перегрузки до 9g благодаря специальным противоперегрузочным костюмам, особым техникам напряжения мышц и интенсивным тренировкам на центрифуге. Однако Чу считает, что перегрузки, которые возникнут во время такого полета, были бы в разы выше.

Впрочем, есть и другая проблема — строительство требушета такого масштаба стало бы выдающимся достижением — как с инженерной, так и с общечеловеческой точки зрения.

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