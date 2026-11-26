Дослідники розповіли, що людину легко можна було б відправити у космос за допомогою величезної катапульти — втім, нам навряд чи сподобалося б бути снарядом.

Відтоді, як люди почали споглядати нічне небо, вони невпинно задавалися питанням, що знаходиться за межами нашої планети, і вигадували різні способи дістатися туди. Сьогодні надійним і перевіреним способом подолати гравітацію планети та вийти у космічний простір є ракети, що несуть тонни палива. Але чи могли б спрацювати середньовічні технології? За словами вчених, ймовірно — так, пише Popular Science.

Дослідники задалися питанням: чи могла б ревушет або катапульта вивести людину на орбіту? І якщо так, то якого розміру має бути такий пристрій? Щоб відповісти на це питання, знадобляться уява, чимало знань у галузі фізики та облогова зброя справді абсурдних масштабів.

Катапульта — це гігантський важіль для метання снарядів. Як правило, такий пристрій оснащений великим важелем у формі ложки: його відтягують назад, створюючи натяг, а потім відпускають, завдяки чому об’єкт відлітає на значну відстань.

Требушет, у свою чергу, — різновид катапульти, в якій для запуску снарядів використовуються противага та сила тяжіння. Довгий важіль такого пристрою закріплений на опорі: на одному його кінці розташована праща або чаша для снаряда, а на іншому — важкий противагу. Коли важіль відпускають, сила тяжіння тягне противагу вниз, змушуючи протилежний кінець змахувати вгору й уперед.

Зазначимо, що требушети, як правило, потужніші за катапульти, оскільки здатні метати важчі предмети на великі відстані. Саме тому для катапультування людини в космос краще розглядати так званий космічний требушет, а не катапульту.

Требушети використовуються для метання важких предметів уже багато століть. Вважається, що вони з’явилися в Китаї ще у V столітті до нашої ери, а потім поширилися по всій Євразії, ставши грізною зброєю у середньовічних війнах. У Європі вони з’явилися у XII столітті й швидко витіснили простіші катапульти. Втім, сьогодні требушети більше не використовуються як зброя, але вони досі популярні як наочний посібник для демонстрації фізичних принципів.

То чи здатний гігантський требушет запустити людину на земну орбіту? Теоретично — так, а практично — ні. За словами доцента кафедри космічної робототехніки в Гірській школі Колорадо Френкі Чжу, перш ніж перейти до суті розрахунків, необхідно визначити вихідні параметри.

По-перше, оскільки енергія, необхідна для виведення людини на орбіту, залежить як від маси, так і від швидкості, нам потрібно знати масу нашого "космонавта". Чжу пропонує взяти за основу 70 кілограмів. По-друге, слід визначити, де починається космос — у нашому випадку, орбіта. Загальноприйнятою межею вважається лінія Кармана — умовна лінія на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, яка слугує загальновизнаним рубежем початку космічного простору. На цій висоті атмосфера Землі стає настільки розрідженою, що звичайні літальні апарати вже не можуть створювати достатню підйомну силу для польоту.

Щоб вийти на орбіту Землі на рівні лінії Кармана — і не впасти назад на поверхню, — людині необхідно рухатися зі швидкістю приблизно 7,85 кілометра на секунду. До речі, саме з такою швидкістю рухається Міжнародна космічна станція (МКС). Якщо припустити, що під час польоту на людину не впливає опір атмосфери, то швидкість, з якою вона залишає ракету відразу після запуску, має становити не менше 7,97 кілометра на секунду. Цей додатковий запас швидкості необхідний для того, щоб забезпечити енергію, необхідну для підйому з поверхні Землі до лінії Кармана.

Щоб це стало можливим, "требушет" повинен накопичити колосальний обсяг потенційної енергії. Чжу вважає, що це близько 2,22 мільярда джоулів, що можна порівняти з енергією вибуху приблизно 544 кілограмів тротилу.

Що стосується конструкції требушета, то, згідно з розрахунками Чжу, Чжу, для цього знадобився б противага масою 5000 тонн — це приблизно стільки ж, скільки важать 950 африканських саванних слонів. При цьому противага має опуститися щонайменше на 45,2 метра. Щоб перетворити відносно повільний рух масивної противаги на гіперзвукову швидкість запуску, знадобилося б величезне передавальне відношення — 379:1. Простіше кажучи, довжина метального важеля мала б становити близько 17,14 кілометра.

Але чи зміг би людина витримати таку подорож? Пілоти винищувачів здатні витримувати перевантаження до 9g завдяки спеціальним протиперевантажувальним костюмам, особливим технікам напруження м’язів та інтенсивним тренуванням на центрифузі. Однак Чу вважає, що перевантаження, які виникнуть під час такого польоту, були б у рази вищими.

Втім, є й інша проблема — будівництво требушета такого масштабу стало б видатним досягненням — як з інженерної, так і з загальнолюдської точки зору.

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