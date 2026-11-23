На стене дома в Венеции висит будильник в защитном футляре: он оберегает горожан
На стене одного дома в Венеции висят часы “Toletta” или “Часы ведьмы”. Будильник помещен в прозрачный защитный футляр, который закреплен на фасаде здания в районе Дорсодуро.
Согласно местному преданию, в этом доме когда-то жила ведьма, а часы отбивали время, когда она творила свои заклинания. Говорят, что если убрать часы, то по ночам снова начинают раздаваться странные звуки. Часы помещены в прозрачный футляр, чтобы защитить их от дождя, атмосферных воздействий и охотников за сувенирами, пишет Фокус.
Венеция полна подобных легенд. Узкие переулки, темные каналы и старинные здания веками служили источником историй о призраках: от дворцов с привидениями до острова Повелья в лагуне, где когда-то держали на карантине заболевших чумой.
К колдовству в Венеции тоже относились серьезно. Начиная с XVI века, венецианское отделение Инквизиции вело дела сотен людей, обвиняемых в магии и чародействе. Впрочем, Венеция отличалась более мягкими нравами по сравнению с остальной Европой, поэтому казни за колдовство здесь случались крайне редко.
Небольшие механические будильники стали привычным предметом быта лишь в конце XIX века — после того как в 1876 году американский часовщик Сет Томас запатентовал доступный по цене механический будильник. Примерно к этому же времени, как гласит легенда, и относится возникновение данного предания.
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