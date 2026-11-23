На стіні одного з будинків у Венеції висить годинник "Toletta" або "Годинник відьми". Будильник розміщений у прозорому захисному футлярі, який закріплений на фасаді будівлі в районі Дорсодуро.

Згідно з місцевою легендою, у цьому будинку колись мешкала відьма, а годинник відбивав час, коли вона творила свої заклинання. Кажуть, що якщо прибрати годинник, то вночі знову починають лунати дивні звуки. Годинник поміщений у прозорий футляр, щоб захистити його від дощу, атмосферних впливів та мисливців за сувенірами, пише Фокус.

Венеція сповнена подібних легенд. Вузькі провулки, темні канали та старовинні будівлі століттями були джерелом історій про привидів: від палаців із привидами до острова Повелья в лагуні, де колись тримали на карантині хворих на чуму.

До чаклунства у Венеції теж ставилися серйозно. Починаючи з XVI століття, венеціанське відділення Інквізиції розглядало справи сотень людей, яких звинувачували в магії та чаклунстві. Втім, Венеція відрізнялася більш м’якими звичаями порівняно з рештою Європи, тому страти за чаклунство тут траплялися вкрай рідко.

Невеликі механічні будильники стали звичним предметом побуту лише наприкінці XIX століття — після того, як у 1876 році американський годинникар Сет Томас запатентував доступний за ціною механічний будильник. Приблизно до цього ж часу, як свідчить легенда, і відноситься виникнення цієї перекази.

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