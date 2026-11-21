Археологи в Монголии исследовали гробницу возрастом около 2000 лет, длина которой достигает 73 метров. Внутри были обнаружены 413 ценных артефактов, в том числе нефритовые украшения, серебряные изделия и стеклянный сосуд, который, возможно, происходил из Римской империи.

Погребение расположено в Дурлиг-Нарси — древнем некрополе на востоке Монголии, который использовали представители народа хунну. О находке сообщает The Daily Galaxy, пишет The Daily Galaxy.

Гробница датируется концом I или началом II века нашей эры. Это самое крупное из известных захоронений хунну, обнаруженных на территории Монголии.

Раскопки начались в 2023 году в рамках совместного проекта Национального музея Кореи, Института археологии Академии наук Монголии и Национального музея Монголии.

Общая длина погребального комплекса вместе с входным коридором составляет около 73 метров. Центральная часть сооружения заглублена в землю почти на 15 метров. Внутри археологи обнаружили две погребальные камеры, одна из которых расположена внутри другой.

Камеры были перекрыты девятью слоями камня. Исследователям пришлось постепенно разбирать конструкцию, чтобы добраться до деревянного гроба в центре захоронения.

Над центральной камерой также обнаружили лакированную тележку. По мнению исследователей, она свидетельствует о высоком социальном статусе человека, похороненного в гробнице. В то же время его личность пока не установлена.

Всего археологи обнаружили 413 артефактов. Часть из них свидетельствует о связях хунну с другими древними цивилизациями.

Среди самых интересных находок — стеклянный сосуд с ручкой, который, вероятно, мог попасть в Монголию из Римской империи. Его точное происхождение пока неизвестно. Чтобы установить место изготовления, ученые планируют исследовать химический состав стекла.

Кроме того, на дне саркофага обнаружили 15 украшенных нефритовых дисков. По данным Национального музея Кореи, они напоминают украшения из погребений времен китайской династии Хань. В то же время форма дисков и особенности их гравировки отличаются от ранее найденных изделий этого периода.

Еще одной находкой стали серебряные элементы конской упряжи. Их узоры похожи на те, что ранее обнаруживались на археологических артефактах в Корее.

Эти предметы могут свидетельствовать о перемещении драгоценностей между отдаленными регионами древнего мира. Это могло происходить благодаря торговле, дипломатическим обменам или при посредничестве других народов.

Особое внимание исследователей привлекла конструкция захоронения. Несмотря на значительные размеры, его центральная камера расположена ближе к поверхности, чем в некоторых других элитных гробницах хунну в центральной Монголии.

Например, в одном из ранее исследованных захоронений камера располагалась примерно на 7,6 метра глубже.

Археологи предполагают, что эти различия могут быть связаны с изменениями в обществе хунну и ослаблением их политической мощи. В конце I века нашей эры влияние этого народа, который на протяжении веков доминировал на значительной части евразийских степей, начало ослабевать.

В то же время окончательные выводы о происхождении и статусе погребенного человека ещё предстоит сделать. Для проведения ДНК-анализа исследователи собрали образцы зубов и волос. Результаты могут помочь установить происхождение человека, а также лучше понять демографический состав общества хунну.

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