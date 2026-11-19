В недавнем исследовании ученые открыли новый вид лягушек, обитающих в Индонезии и планирующих между деревьями — они весьма необычно заботятся о своем потомстве.

За миллиарды лет наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: множество из них уже были открыты учеными, однако есть и такие, которым до сих пор удавалось ускользать от пристальных глаз исследователей. В недавнем исследовании ученым удалось открыть один из неизвестных ранее видов лягушек, обитающих в Индонезии, пишет IFLScience.

Во время экспедиции в горах Меконгга на острове Сулавеси, Индонезия, ученые наткнулись на нечто совершенно особенное. Во время похода по тропическому лесу ученые обнаружили тысячи лягушек в небольшом горном озере под названием Данау-Кока-Кола, расположенном на высоте около 155 метров над уровнем моря.

Дальнейшее изучение показало, что эти земноводные принадлежат к ранее неизвестному науке виду летающих лягушек — впрочем, это не единственная особенность. Наблюдения показали, что этот вид способен планировать между деревьями; у лягушек также заостренные морды; но самое удивительное — то, как они обращаются с собственным потомством.

По словам соавтора исследования Алана Хитча, научного сотрудника Музея биологии дикой природы и рыб Калифорнийского университета в Дэвисе, они с коллегами сразу поняли, что перед ними представители рода Rhacophorus — так называемые летающие лягушки. Свое название они получили благодаря способности перемещаться между деревьями, планируя с помощью огромных перепончатых лап. Стоит отметить, что лягушки не летают в прямом смысле слова, а скорее планируют с деревьев.

Авторы исследования назвали этих земноводных "криптическими" (скрытными): внешне они очень похожи на другие виды летающих лягушек, но на самом деле существенно от них отличаются. Это стало очевидным, когда ученые более детально изучили их внешний вид, ДНК и поведение.

Наблюдения показали, что новый вид используют для размножения студенистую субстанцию — это уникальное явление. Вместо того чтобы откладывать икру в воду, эти летающие лягушки прикрепляют ее к растительности, помещая в плотную желеобразную массу. Икринки развиваются, превращаясь в головастиков, прямо внутри этого "желе" — адаптация, которая выглядит столь же необычно, как и звучит.

Отметим, что новый вид получил название Rhacophorus kurniatiae — лягушки были названы в чесь покойного герпетолога Хеллен Курниати из Зоологического музея в Богоре, внесшей значительный вклад в изучение земноводных и пресмыкающихся Индонезии.

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