В ближайшие месяцы Национальный заповедник «Атолл Мидуэй» станет крупнейшей в мире колонией альбатросов — ученые уже заметили первое яйцо в сезоне.

Для морских птиц, прилетающих на отдаленный архипелаг в Национальный заповедник "Атолл Мидуэй", расположенный недалеко от Гавайских островов, официально стартовал сезон гнездования. Исследователи обнаружили первое яйцо в сезоне, которое отложил черноногий альбатрос (Phoebastria nigripes), пишет Popular Science.

По словам полевого биолога и фотографа Дэна Рэппа, к счастью, ему удалось запечатлеть этот невероятный момент, а затем исследователи поделились им в социальных сетях. Как правило, черноногие альбатросы начинают откладывать яйца первыми — уже в ноябре. В то же время альбатросы Лайсана (Phoebastria immutabilis), известные на Навайях как "молли", приступают к кладке в конце ноября — декабре.

Наблюдения показывают, что каждую осень эта группа отдаленных островов, расположенная примерно в 2000 километрах от Гонолулу, превращается в крупнейшую в мире колонию альбатросов. Отметим, что альбатросы — группа крупных перелетных морских птиц; к ним, в частности, относится странствующий альбатрос (Diomedea exulans), обладающий самым большим размахом крыльев среди всех ныне живущих птиц.

По словам Рэппа, ему уже удалось обнаружить одну примечательную пару — Джорджа и Джеральдину. Эти птицы держатся вместе уже около 10 лет: Джорджа впервые увидели ровно месяц назад, 18 октября, а к 22 октября пара воссоединилась. Обе птицы относятся к белоспинным альбатросам, которых на Гавайях называют "макалена". Представители этого вида могут доживать до 50 лет и, как видим, сохраняют верность друг другу.

Ученые также ждут прибытия знаменитой старейшей птицы в мире Уиздом — самка все еще не появилась. Известно, что эта самка альбатроса Лайсана, которой уже более 70 лет — в результате ее считают старейшей из известных окольцованных диких птиц в мире.

Впервые ее обнаружил и окольцевал биолог Чандлер Роббинс в 1956 году — как раз после того, как она отложила яйцо. По оценкам биологов, за свою жизнь Уиздом отложила от 60 до 600 яиц, а около 30 ее птенцов успешно выросли и покинули гнезда. К слову, в 2024 году ученые сообщили о том, что Уиздом успешно отложила яйцо в возрасте 74 лет, а в марте самка вновь стала бабушкой.

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