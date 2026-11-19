У найближчі місяці Національний заповідник "Атол Мідвей" стане найбільшою у світі колонією альбатросів — вчені вже помітили перше яйце цього сезону.

Для морських птахів, які прилітають на віддалений архіпелаг у Національний заповідник "Атол Мідвей", розташований неподалік від Гавайських островів, офіційно розпочався сезон гніздування. Дослідники виявили перше яйце цього сезону, яке знесла чорнонога альбатрос (Phoebastria nigripes), пише Popular Science.

За словами польового біолога та фотографа Дена Реппа, на щастя, йому вдалося зафіксувати цей неймовірний момент, а потім дослідники поділилися ним у соціальних мережах. Як правило, чорноногі альбатроси починають відкладати яйця першими — вже в листопаді. Водночас альбатроси Лайсана (Phoebastria immutabilis), відомі на Наваях як "моллі", приступають до кладки наприкінці листопада — у грудні.

Спостереження показують, що щоосені ця група віддалених островів, розташована приблизно за 2000 кілометрів від Гонолулу, перетворюється на найбільшу у світі колонію альбатросів. Зазначимо, що альбатроси — це група великих перелітних морських птахів; до них, зокрема, належить мандрівний альбатрос (Diomedea exulans), який має найбільший розмах крил серед усіх нині існуючих птахів.

За словами Реппа, йому вже вдалося виявити одну примітну пару — Джорджа та Джеральдіну. Ці птахи тримаються разом уже близько 10 років: Джорджа вперше побачили рівно місяць тому, 18 жовтня, а до 22 жовтня пара знову об’єдналася. Обидва птахи належать до білоспинних альбатросів, яких на Гаваях називають "макалена". Представники цього виду можуть доживати до 50 років і, як бачимо, залишаються вірними одне одному.

Вчені також чекають на прибуття знаменитої найстарішої пташки у світі — Уїздом; самка досі не з’явилася. Відомо, що ця самка альбатроса Лайсана, якій уже понад 70 років, — завдяки цьому її вважають найстарішою з відомих окільцьованих диких птахів у світі.

Вперше її виявив і окільцював біолог Чандлер Роббінс у 1956 році — саме після того, як вона відклала яйце. За оцінками біологів, за своє життя Віздом відклала від 60 до 600 яєць, а близько 30 її пташенят успішно виросли й покинули гнізда. До речі, у 2024 році вчені повідомили, що Віздом успішно відклала яйце у віці 74 років, а в березні самка знову стала бабусею.

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