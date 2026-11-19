У недавньому дослідженні вчені відкрили новий вид жаб, що мешкають в Індонезії та пересуваються між деревами — вони досить незвично піклуються про своє потомство.

За мільярди років наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: багато з них уже було відкрито вченими, проте є й такі, яким досі вдавалося вислизати з-під пильного ока дослідників. У недавньому дослідженні вченим вдалося відкрити один із раніше невідомих видів жаб, що мешкають в Індонезії, пише IFLScience.

Під час експедиції в горах Меконгга на острові Сулавесі, Індонезія, вчені натрапили на щось зовсім особливе. Під час походу тропічним лісом вчені виявили тисячі жаб у невеликому гірському озері під назвою Данау-Кока-Кола, розташованому на висоті близько 155 метрів над рівнем моря.

Подальше дослідження показало, що ці земноводні належать до раніше невідомого науці виду літаючих жаб — втім, це не єдина особливість. Спостереження показали, що цей вид здатний ширяти між деревами; у жаб також загострені морди; але найдивовижніше — те, як вони поводяться зі своїм потомством.

За словами співавтора дослідження Алана Хітча, наукового співробітника Музею біології дикої природи та риб Каліфорнійського університету в Девісі, вони з колегами одразу зрозуміли, що перед ними представники роду Rhacophorus — так звані літаючі жаби. Свою назву вони отримали завдяки здатності переміщатися між деревами, плануючи за допомогою величезних перетинчастих лап. Варто зазначити, що жаби не літають у прямому сенсі слова, а скоріше планую з дерев.

Автори дослідження назвали цих земноводних "криптичними" (прихованими): зовні вони дуже схожі на інші види літаючих жаб, але насправді суттєво від них відрізняються. Це стало очевидним, коли вчені детальніше вивчили їхній зовнішній вигляд, ДНК та поведінку.

Спостереження показали, що новий вид використовує для розмноження желеподібну субстанцію — це унікальне явище. Замість того, щоб відкладати ікру у воду, ці літаючі жаби прикріплюють її до рослинності, поміщаючи в щільну желеподібну масу. Ікринки розвиваються, перетворюючись на пуголовків, прямо всередині цього "желе" — адаптація, яка виглядає настільки ж незвично, як і звучить.

Зазначимо, що новий вид отримав назву Rhacophorus kurniatiae — жаби були названі на честь покійної герпетологині Хелен Курніаті з Зоологічного музею в Богорі, яка зробила значний внесок у вивчення земноводних і плазунів Індонезії.

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