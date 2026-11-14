Случайная находка в Нидерландах: на месте гибели д'Артаньяна обнаружили старинные доспехи (фото)

Накануне начала строительства школы в Нидерландах археологи обнаружили шлем, фрагмент доспехов, захоронение и траншею, которые, вероятно, связаны с осадами XVI или XVII века. Находка была сделана в Маастрихте, где планируется строительство колледжа Синт-Маартенс и гимназии.

Согласно официальному сообщению, эти остатки находятся за пределами исторических оборонительных сооружений города. Их расположение может помочь исследователям изучить, как военные действия влияли на территории за пределами укрепленного центра, пишет Arkeonews.

В октябре археологи раскопали 11 пробных ям на территории строительной площадки, каждая из которых занимала площадь около 100 квадратных метров. Помимо захоронения и возможного осадного рва, они обнаружили яму, следы от колес телеги и полевую печь.

Железный шлем XVII века из Рейксмузея в Амстердаме Фото: Public Domain

Шлем и фрагмент доспехов стали одними из важнейших находок. Их возраст и происхождение пока не установлены. В целях дальнейших исследований муниципалитет расширил зону раскопок. Ожидается, что работы завершатся к Рождеству.

Расположение Маастрихта у переправы через реку Маас сделало его важной военной крепостью. Испанские, нидерландские и французские войска стремились овладеть городом, в котором ещё в 1567 году был размещён постоянный гарнизон. В течение последующих веков оборонительные сооружения города расширялись, превратив Маастрихт в один из крупнейших укреплённых городов Европы.

Город пережил несколько крупных осад. В 1579 году испанские войска под командованием Алессандро Фарнезе, герцога Пармского, осадили Маастрихт более чем на три месяца. Город пал 29 июня, а после его захвата произошли грабежи и большие человеческие потери.

В 1632 году войска Нидерландской Республики под командованием Фредерика Генриха вновь осадили Маастрихт. Город сдался в августе, что положило конец испанскому господству и превратило его в стратегическую крепость на южной границе республики.

Открытие состоялось в Маастрихте, где планируется строительство колледжа Синт-Маартенс и гимназии Фото: HEVO

Последующая осада, произошедшая в 1673 году, связала Маастрихт с одной из самых известных фигур в истории французской литературы. Людовик XIV атаковал город с помощью многочисленного войска, используя методы осады, разработанные военным инженером Себастьяном Ле Престро де Вобаном.

В ходе сражений погиб Шарль де Бац де Кастельмор, более известный как д'Артаньян. Его жизнь впоследствии вдохновила Александра Дюма на создание персонажа его знаменитых романов.

В 1676 году голландские войска пытались отбить Маастрихт, но попытка закончилась неудачей, и город некоторое время оставался под контролем французов.

В ходе боев погиб Шарль де Бац де Кастельмор, более известный как д'Артаньян Фото: Wikimedia Commons

Пока неясно, связаны ли недавно найденные предметы с каким-либо из этих нападений. Дальнейшие раскопки могут помочь установить, когда именно шлем, доспехи и траншея были оставлены на этом месте.

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