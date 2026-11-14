Випадкове відкриття у Нідерландах: на місці смерті д'Артаньяна знайшли старовинні обладунки (фото)

Напередодні будівництва школи в Нідерландах археологи знайшли шолом, фрагмент обладунків, поховання та траншею, які, ймовірно, пов'язані з облогами XVI або XVII століття. Відкриття відбулося у Маастрихті, де планується будівництво коледжу Сінт-Маартенс та гімназії.

Згідно з офіційним повідомленням, ці залишки знаходяться за межами історичних оборонних споруд міста. Їхнє розташування може допомогти дослідникам вивчити, як військові дії впливали на території за межами укріпленого центру, пише Arkeonews.

У жовтні археологи викопали 11 пробних ям на території будівельного майданчика, кожна з яких займала площу близько 100 квадратних метрів. Окрім поховання та можливого облогового рову, вони зафіксували яму, сліди від коліс воза та польову піч.

Залізний шолом XVII століття з Рейксмузею в Амстердамі Фото: Public Domain

Шолом та фрагмент обладунку стали одними з найважливіших знахідок. Їхній вік та походження поки що не встановлено. З метою подальших досліджень муніципалітет розширив зону розкопок. Очікується, що роботи завершаться до Різдва.

Розташування Маастрихта біля переправи через річку Маас зробило його важливою військовою фортецею. Іспанські, нідерландські та французькі війська прагнули заволодіти містом, у якому ще в 1567 році було розміщено постійний гарнізон. Упродовж наступних століть оборонні споруди міста розширювалися, перетворивши Маастрихт на одне з найбільших укріплених міст Європи.

Місто пережило кілька масштабних облог. У 1579 році іспанські війська під командуванням Алессандро Фарнезе, герцога Пармського, оточили Маастрихт на понад три місяці. Місто впало 29 червня, а після його захоплення відбулися грабежі та великі людські втрати.

У 1632 році війська Нідерландської Республіки під командуванням Фредеріка Генріха знову взяли Маастрихт в облогу. Місто здалося в серпні, що поклало кінець іспанському пануванню та перетворило його на стратегічну фортецю на південному кордоні республіки.

Відкриття відбулося у Маастрихті, де планується будівництво коледжу Сінт-Маартенс та гімназії Фото: HEVO

Пізніша облога, що відбулася в 1673 році, пов'язала Маастрихт з однією з найвідоміших постатей у історії французької літератури. Людовик XIV атакував місто великим військом, використовуючи методи облоги, розроблені військовим інженером Себастьяном Ле Престром де Вобаном.

Під час боїв загинув Шарль де Бац де Кастельмор, більш відомий як д'Артаньян. Його життя згодом надихнуло Александра Дюма на створення персонажа його знаменитих романів.

У 1676 році голландські війська намагалися відбити Маастрихт, але спроба зазнала невдачі, і місто деякий час залишалося під контролем французів.

Під час боїв загинув Шарль де Бац де Кастельмор, більш відомий як д'Артаньян Фото: Wikimedia Commons

Поки що не ясно, чи пов'язані нещодавно знайдені предмети з будь-яким із цих нападів. Подальші розкопки можуть допомогти встановити, коли саме шолом, обладунки та траншея були залишені на цьому місці.

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