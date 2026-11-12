Монетарная реформа, опередившая свое время: древние монеты из Англии были необычными (фото)

Примерно 1 200 лет назад одно из королевств на севере Англии заменило серебряные монеты на мелкие монеты из медного сплава. Историки долгое время считали это признаком экономического упадка и дефицита драгоценных металлов, однако новые археологические исследования опровергают эту теорию.

Исследование провёл Джон Люк Карсон из Дурхамского университета. Он утверждает, что смена денежной системы в Нортумбрии, вероятно, была сознательным решением, а не следствием экономического коллапса, пишет Arkeonews.

В начале IX века монеты Нортумбрии содержали значительное количество серебра. К концу правления короля Эанреда, примерно в 830–841 годах н. э., содержание серебра упало ниже 10 %.

Во время правления короля Этельреда II, примерно в 844–849 годах н. э., чеканка серебряных монет практически прекратилась. Вместо этого королевство использовало мелкие монеты из медного сплава, которые назывались "стикас".

Это было нетипично для Западной Европы, где серебро являлось основным металлом для чеканки монет с конца VII века. В отличие от обычных медных монет, находившихся в обращении наряду с монетами из драгоценных металлов в Византийской империи и исламском мире, Нортумбрия сделала деньги из медного сплава основой своей денежной системы. Их ценность в значительной степени зависела от королевской власти и доверия населения, а не от самого металла.

Ученый идентифицировал 27 серебряных и 11 золотых предметов, датируемых IX веком Фото: York Museums Trust

Чтобы выяснить, действительно ли в королевстве закончились драгоценные металлы, Карсон изучил археологические записи и данные английской программы "Portable Antiquities Scheme". Он идентифицировал 27 серебряных и 11 золотых предметов, датированных IX веком, а также несколько вероятных находок.

Среди находок был клад Попплтона, обнаруженный недалеко от Йорка, в котором находились восемь серебряных концов ремней и дискообразная брошь. Другие находки включали золотые кольца, фрагменты мечей с серебряной отделкой и украшения. Эти предметы свидетельствуют о том, что доступ к золоту и серебру не сократился после прекращения чеканки серебряных монет.

Одним из объяснений этих изменений была практическая ценность мелких монет. Серебряные монеты находились в обращении преимущественно на юго-востоке Нортумбрии, тогда как монеты из медного сплава получили распространение в северных и западных регионах. Их более низкая стоимость делала их удобными для повседневных покупок и позволяла большему количеству людей участвовать в торговле.

Правители, возможно, также извлекали выгоду из увеличения доходов за счет чеканки монет. Единая валюта могла бы укрепить торговлю между различными частями королевства.

Доступ к золоту и серебру не сократился после прекращения чеканки серебряных монет Фото: York Museums Trust

Экономические трудности Нортумбрии часто связывали с набегами викингов, в частности с набегом на Линдисфарн в 793 году н. э. и захватом Йорка в 867 году н. э. Однако политическая нестабильность не обязательно означала экономический коллапс.

Производство монет из медных сплавов требовало технических навыков и доступа к таким материалам, как олово и цинк, что свидетельствует о том, что королевство поддерживало важные каналы снабжения.

Исследование Карсона не позволяет точно установить, почему Нортумбрия отказалась от серебряных монет. Однако оно ставит под сомнение предположение, что снижение содержания серебра всегда означало бедность. Королевство, возможно, изменило свою денежную систему, чтобы увеличить доходы и сделать повседневные расчёты более доступными.

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