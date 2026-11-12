Монетарна реформа, що випередила свій час: древні монети з Англії були незвичайними (фото)

Приблизно 1 200 років тому одне з королівств на півночі Англії замінило срібні монети на дрібні монети з мідного сплаву. Історики довгий час вважали це ознакою економічного занепаду та дефіциту дорогоцінних металів, проте нові археологічні дослідження спростовують цю теорію.

Дослідження провів Джон Люк Карсон із Дурхамського університету. Він стверджує, що зміна грошової системи в Нортумбрії, ймовірно, була свідомим рішенням, а не наслідком економічного колапсу, пише Arkeonews.

На початку IX століття монети Нортумбрії містили значну кількість срібла. До кінця правління короля Еанреда, приблизно у 830–841 роках н. е., вміст срібла впав нижче 10 %.

Під час правління короля Етельреда II, приблизно у 844–849 роках н. е., карбування срібних монет майже припинилося. Натомість королівство використовувало дрібні монети з мідного сплаву, які називалися "стикас".

Це було нетиповим для Західної Європи, де срібло було основним металом для карбування монет з кінця VII століття. На відміну від звичайних мідних монет, що перебували в обігу поряд із монетами з дорогоцінних металів у Візантійській імперії та ісламському світі, Нортумбрія зробила гроші з мідного сплаву основою своєї грошової системи. Їхня цінність значною мірою залежала від королівської влади та довіри населення, а не від самого металу.

Вчений ідентифікував 27 срібних і 11 золотих предметів, датованих IX століттям Фото: York Museums Trust

Щоб з’ясувати, чи справді у королівстві закінчилися дорогоцінні метали, Карсон вивчив археологічні записи та дані англійської програми "Portable Antiquities Scheme". Він ідентифікував 27 срібних і 11 золотих предметів, датованих IX століттям, а також кілька ймовірних знахідок.

Серед доказів був скарб Попплтона, знайдений поблизу Йорка, що містив вісім срібних кінців ременів та дископодібну брошку. Інші знахідки включали золоті персні, фрагменти мечів із срібним оздобленням та прикраси. Ці предмети свідчать про те, що доступ до золота та срібла не зменшився після припинення карбування срібних монет.

Одним із пояснень цих змін була практична цінність дрібних монет. Срібні монети перебували в обігу переважно на південному сході Нортумбрії, тоді як стики з мідного сплаву поширилися в північних і західних регіонах. Їхня нижча вартість робила їх зручними для повсякденних покупок і давала змогу більшій кількості людей брати участь у торгівлі.

Правителі, можливо, також отримували вигоду від збільшення доходів завдяки карбуванню монет. Єдина валюта могла б зміцнити торгівлю між різними частинами королівства.

Доступ до золота та срібла не зменшився після припинення карбування срібних монет Фото: York Museums Trust

Економічні труднощі Нортумбрії часто пов'язували з нападами вікінгів, зокрема з набігом на Ліндісфарн у 793 році н. е. та захопленням Йорка у 867 році н. е. Однак політична нестабільність не обов'язково означала економічний колапс.

Виробництво монет із мідних сплавів вимагало технічних навичок та доступу до таких матеріалів, як олово та цинк, що свідчить про те, що королівство підтримувало важливі канали постачання.

Дослідження Карсона не дозволяє точно встановити, чому Нортумбрія відмовилася від срібних монет. Проте воно ставить під сумнів припущення, що зниження вмісту срібла завжди означало бідність. Королівство, можливо, змінило свою грошову систему, щоб збільшити доходи та зробити повсякденні розрахунки доступнішими.

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