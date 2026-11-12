Каменные головы на острове Пасхи хранят секрет: он закопан глубоко в землю

Остров Пасхи или Рапануи известен на весь мир своими каменными статуями моаи. Но мало кто знает, что это не просто каменные головы – под землей прячется кое-что еще.

Знаменитые статуи расположены на внешних склонах вулкана Рано-Рараку. Первые снимки уникальных статуй были сделаны британским археологом и антропологом Кэтрин Марией Раутледж в 1914–1915 годах. Она возглавляла известную экспедицию “Мана” на остров и оставила после себя ценный фотоархив, который сегодня хранится в Британском музее, пишет Фокус.

На снимке запечатлены несколько моаи, частично погруженных в землю среди травы. Слева виден всадник, благодаря которому можно оценить масштаб и монументальные размеры скульптур. На заднем плане простирается обширный вулканический карьер Рано-Рараку — кратер, сложенный из лапиллиевого туфа. Именно здесь древние жители Рапа-Нуи вырубали статуи: около 95% из почти девятисот моаи, разбросанных по всему острову, были созданы из этого материала.

Хотя зачастую моаи представляются нам лишь в виде гигантских голов, “вырастающих” из земли, новаторские раскопки, проведенные Раутледж в этом месте, доказали, что у статуй есть полноценные туловища, руки, прижатые к телу, а на спинах вырезаны детализированные петроглифы. На протяжении столетий эрозия почвы приводила к тому, что осадочные породы сползали по склонам вулкана, постепенно скрывая тела статуй — до тех пор, пока на поверхности не остались видны лишь их верхние части.

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