Кам"яні голови на острові Пасхи зберігають таємницю: вона закопана глибоко в землю

Острів Пасхи, або Рапа-Нуї, відомий у всьому світі своїми кам’яними статуями моаї. Але мало хто знає, що це не просто кам’яні голови — під землею ховається ще дещо.

Знамениті статуї розташовані на зовнішніх схилах вулкана Рано-Рараку. Перші знімки унікальних статуй зробила британська археологиня та антропологиня Кетрін Марія Раутледж у 1914–1915 роках. Вона очолювала відому експедицію "Мана" на острів і залишила після себе цінний фотоархів, який сьогодні зберігається в Британському музеї, пише Фокус.

На знімку зображено кілька моаї, частково занурених у землю серед трави. Зліва видно вершника, завдяки якому можна оцінити масштаб і монументальні розміри скульптур. На задньому плані простягається великий вулканічний кар’єр Рано-Рараку — кратер, утворений з лапіллієвого туфу. Саме тут стародавні мешканці Рапа-Нуї вирубували статуї: близько 95% із майже дев’ятисот моаї, розкиданих по всьому острову, були створені з цього матеріалу.

Хоча найчастіше моаї уявляються нам лише у вигляді гігантських голів, що "виростають" із землі, новаторські розкопки, проведені Раутледжем у цьому місці, довели, що статуї мають повноцінні тулуби, руки, притиснуті до тіла, а на спинах викарбувані детальні петрогліфи. Протягом століть ерозія ґрунту призводила до того, що осадові породи сповзали по схилах вулкана, поступово приховуючи тіла статуй — аж доти, доки на поверхні не залишилися видимими лише їхні верхні частини.

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