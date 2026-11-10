Раскрыли даже название города: ученые перевели древние надписи майя (фото)

Археологи установили название недавно обнаруженного города майя на юго-востоке Мексики, а также имя его правителя и нашли показания военного противостояния с соседним поселением. Об этом ученые узнали благодаря сохранившимся на протяжении более тысячи лет каменным надписям.

Поселение расположено в мексиканском штате Кампече, севернее биосферного заповедника Калакмул. Мексикано-словенская археологическая экспедиция под руководством Ивана Шпрайца обнаружила его в мае 2026 года, пишет Arkeonews.

Исследователи назвали город Минанбе, что в переводе с языка майя Юкатеку означает "нет дороги". Это название связано со сложным путем через густой лес, который приходилось преодолевать, чтобы добраться до руин.

Однако недавно расшифрованные надписи свидетельствуют, что древние жители называли свой город "Сакил" — термин майя, связанный с белым цветом. Эту идентификацию провел эпиграфист Октавио Эспарса Ольгин из Национального автономного университета Мексики (UNAM).

Эта находка явилась результатом длительных исследований Центральной низменности майя. Первоначально исследователи проанализировали данные аэрофотосъемки LiDAR, что помогло им определить местонахождение зданий и других сооружений, скрытых под густой растительностью.

Археологическое место раскопок занимает площадь около 15 гектаров. Фото: INAH

Добраться до руин было гораздо сложнее: команда и местные рабочие расчистили около пяти километров заросшей местности, после чего продолжили путь на внедорожниках и пешком.

Археологическое место раскопок занимает площадь около 15 гектаров. Оно содержит площади, дворцовые и религиозные постройки, террасы и гидротехнические сооружения. Высочайшая храмовая пирамида возвышается на высоту более 13 метров и имеет архитектурные элементы, характерные для стиля Рио-Бек. К тому же исследователи не обнаружили явных признаков современного разграбления, что делает сохранившиеся достопримечательности этого места особенно ценными.

В ходе начального обследования археологи задокументировали 14 стел и алтарей. На некоторых из них высечены фигуры и иероглифические тексты, дающие представление о жизни поселения в период Поздней классики, примерно 600-900 годов н. е.

По данным Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH), Эспарса Ольгин идентифицировал имя "Суутц", что означает "летучей мыши", на потолке № 7 и алтаре № 6.

В ходе начального обследования археологи задокументировали 14 стел и алтарей. Фото: INAH

Стела №7 когда-то была частью большего памятника, который впоследствии разделили на три части. На одном из сохранившихся фрагментов изображен правитель в изысканном головном уборе, с нагрудным украшением, в украшенной одежде и сандалиях. Иероглифы на левой стороне памятника фиксируют его имя и титул, содержащий знаки "сак" и "ахав", которые означают "владыка Сакила".

Надписи также связывают Суутц с титулом "каломмте". За значительную часть Классического периода это звание использовали могущественные правители, претендовавшие на власть над обширными территориями. Ближе к концу периода его стали использовать и меньшие политические центры. Появление этого титула в Сакили свидетельствует о том, что Суутц имел высокий статус, несмотря на то, что правил относительно небольшим городом.

Дополнительные свидетельства о политических связях города поступили из Окомтуна, открытого командой Шпрайца в 2023 году. Археологи исследовали Монумент 1 – резной камень, который первоначально был частью перемычки дверного проема, но впоследствии был использован в качестве ступени в архитектурном комплексе.

Стела №7 когда-то была частью большего памятника, который впоследствии разделили на три части Фото: INAH

На рельефе изображен пленный, лежащий лицом вниз, со связанными запястьями и головой, повернутой в сторону. Иероглифы рядом с фигурой указывают на его место происхождения Сакол.

Сравнение этой надписи с текстом на потолке № 7 позволило установить возможную связь между двумя поселениями. Исследователи считают, что Сакил и Окомтун, древнее название которого Маац, могли быть вовлечены в военный конфликт в период Поздней классики.

Надписи не раскрывают, что именно привело к противостоянию и какая сторона победила. Однако появление пленника, идентифицированного как жителя Сакила, свидетельствует о напряженности в отношениях между соседними центрами майя.

Значительная часть письменной истории Сакила исчезла с течением времени и в результате умышленного повреждения его памятников. Из почти 20 памятников, зарегистрированных на этом участке, пять до сих пор хранят следы надписей или высеченных изображений.

Надписи не только раскрыли название недавно обнаруженного города, но и позволили идентифицировать правителя Фото: INAH

Для изучения исследователи использовали фотограммметрию, чтобы создать детальные трехмерные модели. Этот метод позволил им исследовать поврежденные каменные поверхности при различных условиях освещения и идентифицировать иероглифы, которые трудно было распознать во время полевых исследований.

Надписи не только раскрыли название недавно обнаруженного города, но и позволили идентифицировать правителя, раскрыли его политические амбиции и связали поселение с соседним центром.

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