Хитроумный строительный прием Средневековья: почему второй этаж был больше первого
В Средние века во многих городах Англии и Франции верхние этажи домов нависали над улицей. На некоторых улицах крыши домов, стоящих друг напротив друга, почти соприкасались.
В основе этого архитектурного метода, известного как “нависание”, лежал самый изобретательный строительный приём той эпохи, пишет Фокус.
В те времена города были окружены крепостными стенами, поэтому свободного места внутри них не оставалось, а цены на землю взлетели до небес. Вместо того чтобы покупать участок, находчивые строители нашли способ увеличить полезную площадь дома совершенно бесплатно.
Они оставляли первый этаж узким, а деревянные балки перекрытий выдвигали далеко в сторону улицы, благодаря чему верхние этажи становились шире. Каждый последующий этаж выступал чуть дальше предыдущего. Занимая таким образом общественное пространство в воздухе, владельцы домов фактически удваивали их площадь.
Более того, такие выступы помогали сбалансировать центр тяжести и придавали зданию дополнительную прочность, а также защищали первый этаж от дождя. К тому же, при такой конструкции можно было использовать более короткие балки, что избавляло от необходимости искать длинные цельные стволы деревьев.
Это было блестящее архитектурное решение, которое позволяло одновременно увеличить пространство и грамотно выстроить конструкцию. Впрочем, историки до сих пор точно не знают, как именно зародился этот метод.
Один из самых известных примеров — улица Шамблс в английском городе Йорке. Некоторые здания здесь сохранились ещё с XIV века. Улица настолько узкая, что в некоторых местах можно дотянуться до домов по обе стороны, просто раскинув руки.
В Лондоне же после Великого пожара 1666 года — уже в 1667-м — строительство нависающих этажей было официально запрещено. Дома стояли так близко друг к другу, что огонь мог легко перекинуться с одного здания на другое.
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