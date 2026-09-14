В Средневековье люди спали совсем иначе: перекусывали и ходили в гости среди ночи

В средневековой Европе, задолго до того, как появилось искусственное освещение, ночной сон людей делился на два основных периода.

Первый сон обычно начинался через 2-3 часа после заката, когда на улице становилось по-настоящему темно. В течение этого периода, люди спали около 3-4 часов и просыпались, как правило, около полуночи, пишет Фокус.

Среди ночи люди просыпались и бодрствовали около нескольких часов. В это время жители Средневековья могли слегка перекусить или выпить горячий напиток.

Некоторые молились, вели дневники или читали книги. Другие навещали соседей, беседовали с родными или друзьями либо занимались мелкими домашними делами.

Побыв некоторое время на ногах, люди снова ложились спать и спали до самого рассвета.

Описанная модель двухфазного сна уходит корнями в глубокую древность. Известно, что подобная практика существовала не только в Европе, но и в других частях света.

Появление электрического освещения и более регламентированный индустриальный график работы привели к тому, что люди стали ложиться спать позже. Это сократило время, отводимое на сон, поскольку утром всё равно нужно было вставать на работу. В результате первый период сна стал заканчиваться позже, а со временем второй период и вовсе исчез, оставив людей с единственной фазой сна.

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