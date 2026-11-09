Хитрий будівельний прийом Середньовіччя: чому другий поверх був більшим за перший

У Середньовіччі в багатьох містах Англії та Франції верхні поверхи будинків нависали над вулицею. На деяких вулицях дахи будинків, що стояли один навпроти одного, майже торкалися.

В основі цього архітектурного методу, відомого як "нависання", лежав найвинахідливіший будівельний прийом тієї епохи, пише Фокус.

У ті часи міста були оточені фортечними стінами, тому вільного місця всередині них не залишалося, а ціни на землю злетіли до небес. Замість того, щоб купувати ділянку, кмітливі будівельники знайшли спосіб збільшити корисну площу будинку абсолютно безкоштовно.

Вони залишали перший поверх вузьким, а дерев’яні балки перекриттів висували далеко в бік вулиці, завдяки чому верхні поверхи ставали ширшими. Кожен наступний поверх виступав трохи далі за попередній. Займаючи таким чином громадський простір у повітрі, власники будинків фактично подвоювали їхню площу.

Більше того, такі виступи допомагали збалансувати центр ваги та надавали будівлі додаткової міцності, а також захищали перший поверх від дощу. До того ж, завдяки такій конструкції можна було використовувати коротші балки, що позбавляло від необхідності шукати довгі цілі стовбури дерев.

Це було геніальне архітектурне рішення, яке давало змогу одночасно збільшити простір і грамотно побудувати споруду. Втім, історики досі точно не знають, як саме виник цей метод.

Один із найвідоміших прикладів — вулиця Шамблс в англійському місті Йорку. Деякі будівлі тут збереглися ще з XIV століття. Вулиця настільки вузька, що в деяких місцях можна дотягнутися до будинків по обидва боки, просто розкинувши руки.

У Лондоні ж після Великої пожежі 1666 року — вже в 1667-му — будівництво нависаючих поверхів було офіційно заборонено. Будинки стояли так близько один до одного, що вогонь міг легко перекинутися з однієї будівлі на іншу.

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