Потепление Земли изменит ледяные регионы планеты: изменения будут ощущаться столетиями

Исследователи пришли к выводу, что превышение порога глобального потепления в 1,5°C может привести к необратимым последствиям для ледяных регионов Земли, которые будут ощущаться на протяжении столетий.

Криосфера — совокупность всех запасов замерзшей воды на планете, включая ледниковые щиты, ледники и другие формы льда. Увы, последние данные указывают на то, что криосфера Земли неумолимо приближается к критической черте, пишет IFLScience.

Результаты исследований весьма тревожны и указывают на то, что земная криосфера сегодня находится в шаге от масштабного таяния. Ожидается, что если глобальная температура планеты повысится более чем на 1,5°C в сравнении с доиндустриальным уровнем, запасы замерзшей воды на планете могут понести необратимые потери. Это чревато серьезными последствиями для прибрежных сообществ, источников пресной воды и экосистем по всему миру.

Об этом говорится сразу в двух новых докладах, подготовленных некоммерческой организацией "Международная инициатива по климату криосферы" (ICCI). В этих документах десятки ведущих мировых ученых прогнозируют, что будет произойдет с криосферой Земли, если глобальная температура планеты преодолеет отметку потепления в 1,5°C.

Вполне очевидно, что чем выше будет подниматься земная температура, тем интенсивнее лед на Земле будет таять. Большинство климатологов сходятся во мнении, что превышение предела в 1,5°C — событие, которое, по прогнозам, может произойти уже в 2028 году, — станет тревожным сигналом для климатической системы в целом. Однако, как подчеркивается в докладах, криосфера особенно уязвима.

Таким образом ученые предупреждают, что нам следует сделать все, чтобы предотвратить преодоление этого климатического порога. Отметим, что ученые, изучающие земную криосферу, десятилетиями бьют тревогу, поскольку лед играет огромное значение.

Более того, ученые предупреждают, что некоторые негативные последствия таяния льда на самом деле могут проявиться лишь спустя десятилетия, в то время как другие дадут о себе знать уже сейчас. В докладах упоминаются недавние катастрофические наводнения и обрушение ледников на границе Непала и Китая в августе, в результате которых погибло более 1500 человек — это тревожный сигнал о том, что может произойти в будущем.

Еще один серьезный повод для беспокойства — попадание талой воды в Мировой океан, что приводит к его закислению и замедлению океанических течений. Существует также угроза оттаивания вечной мерзлоты: это может привести к "пробуждению" потенциально опасных микроорганизмов, которые долгое время находились в замороженном состоянии.

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