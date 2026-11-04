Потепління на Землі змінить крижані регіони планети: ці зміни відчуватимуться протягом століть

Дослідники дійшли висновку, що перевищення порогу глобального потепління на 1,5 °C може призвести до незворотних наслідків для льодових регіонів Землі, які відчуватимуться протягом століть.

Кріосфера — сукупність усіх запасів замерзлої води на планеті, включаючи льодовикові щити, льодовики та інші форми льоду. На жаль, останні дані вказують на те, що кріосфера Землі невблаганно наближається до критичної межі, пише IFLScience.

Результати досліджень є досить тривожними і вказують на те, що земна кріосфера сьогодні перебуває за крок від масштабного танення. Очікується, що якщо глобальна температура планети підвищиться більш ніж на 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем, запаси замерзлої води на планеті можуть зазнати незворотних втрат. Це загрожує серйозними наслідками для прибережних громад, джерел прісної води та екосистем у всьому світі.

Про це йдеться одразу у двох нових доповідях, підготовлених некомерційною організацією "Міжнародна ініціатива з питань клімату кріосфери" (ICCI). У цих документах десятки провідних світових вчених прогнозують, що станеться з кріосферою Землі, якщо глобальна температура планети перевищить позначку потепління в 1,5 °C.

Цілком очевидно, що чим вище підніматиметься температура на Землі, тим інтенсивніше танутиме лід на Землі. Більшість кліматологів сходяться на думці, що перевищення межі в 1,5 °C — подія, яка, за прогнозами, може статися вже у 2028 році, — стане тривожним сигналом для кліматичної системи в цілому. Однак, як підкреслюється в доповідях, кріосфера є особливо вразливою.

Таким чином, вчені застерігають, що нам слід зробити все, щоб запобігти перевищенню цього кліматичного порогу. Зазначимо, що вчені, які досліджують земну кріосферу, вже десятиліттями б’ють на сполох, оскільки лід відіграє надзвичайно важливу роль.

Більше того, вчені попереджають, що деякі негативні наслідки танення льоду насправді можуть проявитися лише через десятиліття, тоді як інші дадуть про себе знати вже зараз. У доповідях згадуються нещодавні катастрофічні повені та обвал льодовиків на кордоні Непалу та Китаю в серпні, внаслідок яких загинуло понад 1500 осіб — це тривожний сигнал про те, що може статися в майбутньому.

Ще одна серйозна причина для занепокоєння — потрапляння талої води у Світовий океан, що призводить до його закислення та уповільнення океанічних течій. Існує також загроза відтавання вічної мерзлоти: це може призвести до "пробудження" потенційно небезпечних мікроорганізмів, які тривалий час перебували в замороженому стані.

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