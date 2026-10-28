Магазин, почта и ни одного светофора: в Филиппинском море внутри вулкана находится город

Чаще всего, когда люди слышат “Токио”, они представляют себе неоновые вывески и 37 млн жителей. Мало кто может себе представить, что часть этого мегаполиса располагается внутри вулкана за 358 км к югу от самой столицы.

Речь идет об острове посреди Филиппинского моря, который официально является частью Токио. На каждом автомобиле здесь — токийские номерные знаки, пишет Фокус.

Это Аогасима — действующий вулкан с двойной кальдерой, возвышающийся над глубокими синими водами океана. Внутри огромного внешнего кольца, образованного зубчатыми вулканическими скалами, находится второй, меньший по размеру зеленый конус — Маруяма.

Внутри кратера проживает всего около 160 человек, что делает это поселение самым маленьким муниципалитетом в Японии. Здесь есть один универсальный магазин, одно почтовое отделение и ни одного светофора. Добраться сюда можно либо на девятиместном вертолете (полет занимает двадцать минут), либо на небольшом пароме, который может причалить к берегу только при благоприятных погодных условиях.

Жизнь внутри действующего вулкана имеет свои преимущества. Вокруг внутреннего кратера из земли вырываются струи природного геотермального пара — их называют «хингя».

Местным жителям не нужны газовые плиты, чтобы приготовить обед: они кладут батат, яйца и свежую рыбу в деревянные ящики, установленные прямо над выходами вулканического пара, — так продукты готовятся на пару совершенно бесплатно. Вулканическое тепло используют даже для выпаривания морской воды, получая ценную минеральную соль.

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