Магазин, пошта і жодного світлофора: у Філіппінському морі всередині вулкана розташоване місто

Найчастіше, коли люди чують "Токіо", вони уявляють собі неонові вивіски та 37 млн мешканців. Мало хто може собі уявити, що частина цього мегаполісу розташована всередині вулкана за 358 км на південь від самої столиці.

Йдеться про острів посеред Філіппінського моря, який офіційно є частиною Токіо. На кожному автомобілі тут — токійські номерні знаки, пише "Фокус".

Це Аогасіма — діючий вулкан із подвійною кальдерою, що височіє над глибокими блакитними водами океану. Усередині величезного зовнішнього кільця, утвореного зубчастими вулканічними скелями, розташований другий, менший за розміром зелений конус — Маруяма.

Усередині кратера мешкає всього близько 160 осіб, що робить це поселення найменшим муніципалітетом у Японії. Тут є один універсальний магазин, одне поштове відділення та жодного світлофора. Дістатися сюди можна або на дев'ятимісному вертольоті (політ триває двадцять хвилин), або на невеликому поромі, який може причалити до берега лише за сприятливих погодних умов.

Життя всередині діючого вулкана має свої переваги. Навколо внутрішнього кратера з землі вириваються струмені природної геотермальної пари — їх називають "хінгя".

Місцевим жителям не потрібні газові плити, щоб приготувати обід: вони кладуть батат, яйця та свіжу рибу в дерев’яні ящики, встановлені прямо над виходами вулканічної пари, — так продукти готуються на пару абсолютно безкоштовно. Вулканічне тепло використовують навіть для випарювання морської води, отримуючи цінну мінеральну сіль.

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