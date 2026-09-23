Вулкан Судного дня пробуждается, что будет дальше: ученые воссоздали хронологию

Исследователи поминутно расписали хронологию событий, если вулкан Судного дня в Йеллоустоуне все же извергнется.

Вулканическая система Йеллоустоуна — один из крупнейших и наиболее тщательно отслеживаемых вулканических регионов на Земле, а Йеллоустоунская кальдера часто называется вулканом Судного дня. Под территорией национального парка, как известно, залегает обширный резервуар частично расплавленной породы, а в самом регионе ежегодно фиксируются тысячи землетрясений, а также колебания гидротермальной активности, пишет Daily Mail.

Большая часть этой активности, по словам ученых, является нормой и не указывает на приближение извержения. И все же, в новом исследовании профессор Илан Келман из Университетского колледжа Лондона и доцент Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри детально описали хронологию извержения вулкана Судного дня: от предвестников извержения, до самой катастрофы и ее последствий.

Хронология извержения вулкана Судного дня

За 2 месяца до катастрофы: ученые фиксируют серию резких всплесков, нарушающих обычно спокойные волнообразные линии, фиксируемые датчиками сейсмической активности в Йеллоустоуне;

ученые фиксируют серию резких всплесков, нарушающих обычно спокойные волнообразные линии, фиксируемые датчиками сейсмической активности в Йеллоустоуне; за 1 месяц до события: рой землетрясений продолжает смещаться вверх из глубоких недр земли — вероятность того, что катастрофа произойдет в течение трех месяцев возрастает с 6–9% до 21–27%;

рой землетрясений продолжает смещаться вверх из глубоких недр земли — вероятность того, что катастрофа произойдет в течение трех месяцев возрастает с 6–9% до 21–27%; за 3 недели до события: вулканическая активность резко усиливается, а работа гейзеров становится все более непредсказуемой;

вулканическая активность резко усиливается, а работа гейзеров становится все более непредсказуемой; за 2 недели до события: ученые заявляют, что вероятность катастрофы в ближайшие три недели составляет 85-92%, а уровень угрозы вулкана повышается до стадии "наблюдения"; объявляется эвакуация, охватывающая территорию в радиусе 100 километров за пределами национального парка Йеллоустон;

ученые заявляют, что вероятность катастрофы в ближайшие три недели составляет 85-92%, а уровень угрозы вулкана повышается до стадии "наблюдения"; объявляется эвакуация, охватывающая территорию в радиусе 100 километров за пределами национального парка Йеллоустон; момент извержения : из вновь образовавшихся трещин поднимаются расширяющиеся облака пара; перегретая магма выбрасывает на огромную высоту перегретый пар, грязь и обломки горных пород. Спустя несколько часов насыщенная газами магма с температурой 650–800°C прорывается сквозь растрескавшуюся поверхность. Огромный столб извержения поднимается в атмосферу на высоту до 50 километров. Пепел изначально разлетается во все стороны, распространяясь на сотни километров, а затем ветры подхватывают его и за сутки разносят на тысячи километров по направлению ветра;

: из вновь образовавшихся трещин поднимаются расширяющиеся облака пара; перегретая магма выбрасывает на огромную высоту перегретый пар, грязь и обломки горных пород. Спустя несколько часов насыщенная газами магма с температурой 650–800°C прорывается сквозь растрескавшуюся поверхность. Огромный столб извержения поднимается в атмосферу на высоту до 50 километров. Пепел изначально разлетается во все стороны, распространяясь на сотни километров, а затем ветры подхватывают его и за сутки разносят на тысячи километров по направлению ветра; через несколько часов после извержения: раскаленные, стремительно движущиеся потоки смеси газа, пепла и обломков пород распространяются на десятки километров, испепеляя деревья и леса, а также покрывая все вокруг слоем горячем пепла и пемзы;

раскаленные, стремительно движущиеся потоки смеси газа, пепла и обломков пород распространяются на десятки километров, испепеляя деревья и леса, а также покрывая все вокруг слоем горячем пепла и пемзы; через 3 дня после извержения: значительная часть Северной Америки оказывается погруженной во тьму, а в ближайших штатах наблюдается катастрофическая ситуация; жители других континентов с тревогой наблюдают за яркими красно-оранжевыми рассветами и закатами;

значительная часть Северной Америки оказывается погруженной во тьму, а в ближайших штатах наблюдается катастрофическая ситуация; жители других континентов с тревогой наблюдают за яркими красно-оранжевыми рассветами и закатами; через 7 дней после извержения: фиксируются сбои в работе электросетей, насосы для перекачки воды, системы очистки сточных вод, системы отопления, автозаправочные станции, а также сети мобильной связи и интернет выходят из строя. Полки супермаркетов пустеют, поскольку региональные и национальные цепочки поставок начинают рушиться;

фиксируются сбои в работе электросетей, насосы для перекачки воды, системы очистки сточных вод, системы отопления, автозаправочные станции, а также сети мобильной связи и интернет выходят из строя. Полки супермаркетов пустеют, поскольку региональные и национальные цепочки поставок начинают рушиться; через 14 дней после извержения: кризис превращается в борьбу за выживание, поскольку повторяющиеся выпадения пепла блокируют дороги, перегружают дренажные системы и повреждают крыши. Аэропорты на большей части Северной Америки остаются закрытыми или работают с серьезными перебоями; железные дороги, грузовые терминалы и фермерские хозяйства с трудом справляются с нагрузкой. Скот и посевы гибнут под слоем пепла;

кризис превращается в борьбу за выживание, поскольку повторяющиеся выпадения пепла блокируют дороги, перегружают дренажные системы и повреждают крыши. Аэропорты на большей части Северной Америки остаются закрытыми или работают с серьезными перебоями; железные дороги, грузовые терминалы и фермерские хозяйства с трудом справляются с нагрузкой. Скот и посевы гибнут под слоем пепла; спустя 4 месяца после извержения: массово наблюдаются раздражение глаз и боли в горле, а люди массово сталкиваются с серьезными рисками для здоровья. Нестабильность воздушного сообщения и транспортных сетей в сочетании с потерями в сельском хозяйстве, сбоями в работе бизнеса и расходами на восстановление провоцирует банковский и страховой кризисы;

массово наблюдаются раздражение глаз и боли в горле, а люди массово сталкиваются с серьезными рисками для здоровья. Нестабильность воздушного сообщения и транспортных сетей в сочетании с потерями в сельском хозяйстве, сбоями в работе бизнеса и расходами на восстановление провоцирует банковский и страховой кризисы; спустя 10 лет: люди адаптировались к преимущественно аграрному укладу жизни, научившись возделывать землю и выращивать корнеплоды, зерновые и бобовые культуры; тем, кто потребляет мясо пришлось охотиться на крупную дичь, мелких птиц и млекопитающих; число преждевременных смертей, вызванных извержением и его последствиями, может составить от 0,7 до 1,3 миллиарда человек

люди адаптировались к преимущественно аграрному укладу жизни, научившись возделывать землю и выращивать корнеплоды, зерновые и бобовые культуры; тем, кто потребляет мясо пришлось охотиться на крупную дичь, мелких птиц и млекопитающих; число преждевременных смертей, вызванных извержением и его последствиями, может составить от 0,7 до 1,3 миллиарда человек спустя 1 миллион лет: предполагается, что к этому времени Землю может посетить представитель гипотетической цивилизации будущего; к этому моменту люди покинут планету уже 150 000 лет назад.

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