Не поджигать спичками: что писали в руководстве по использованию первых электрических ламп
В конце XIX — начале XX века переход от газового освещения к электрическому вызвал у широкой публики глубокий скепсис и неуверенность.
В эпоху столь значительных технологических перемен в отелях и общественных заведениях было принято размещать в номерах пояснительные таблички. Они должны были помочь гостям освоиться с новой технологией, а также развеять опасения, которые были связаны с использованием электричества в домах, пишет Фокус.
Одно из самых известных объявлений того времени сообщало постояльцам, что в номере установлена электрическая лампа Томаса Эдисона. В тексте содержалась настоятельная просьба не пытаться зажечь её с помощью спичек, а также разъяснялся простой принцип работы: достаточно было повернуть ручку или нажать настенный выключатель.
Интересно, что в конце объявления была приписка о том, что электричество абсолютно безопасно для здоровья человека и никак не влияет на качество сна.
Столь широкое распространение подобных предостережений отражало опасения общества, которое на протяжении многих поколений привыкло к открытому пламени масляных и газовых ламп.
По мере того как электрические сети становились неотъемлемой частью инфраструктуры жилых домов и предприятий, необходимость в таких предупреждениях отпала. Сегодня они служат лишь любопытным свидетельством того, как человечество адаптировалось к наступлению новой, современной эпохи.
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