Эта лампа светит уже более 125 лет: она проработала более миллиона часов (фото)

Есть вещи, которые переживают не только своих создателей, но и целые поколения людей. Одним из таких примеров является лампа, которая уже 125 лет продолжает светить почти непрерывно, хотя за это время изменились технологии, электрические системы и даже сам подход к производству ламп.

За её работой следят с помощью веб-камеры, но современная техника оказалась менее долговечной. За годы наблюдения камеру приходилось заменять несколько раз, тогда как сама лампочка продолжает работать, пишет "Униан".

Речь идет о "Столетней лампе", которая находится в пожарной части № 6 в Ливерморе, штат Калифорния. Её изготовила американская компания Shelby Electric, а впервые зажгли ещё в 1901 году. Книга рекордов Гиннеса признает её самой долговечной лампочкой в мире.

Бывший заместитель начальника пожарной охраны Том Бремелл, который в свое время следил за лампочкой, метко описал её историю: "Лампочка не перегорает, а вот веб-камеры — перегорают".

Лампу изготовила американская компания Shelby Electric, а впервые ее зажгли еще в 1901 году Фото: Wikimedia Commons

За 125 лет лампа всё же не работала абсолютно непрерывно. Были перебои с электроснабжением, ремонт и несколько переездов. Например, во время ремонта в 1937 году она оставалась без электричества примерно неделю. В 1976 году лампу перенесли на нынешнюю пожарную станцию.

6 июня 2026 года "Столетняя лампа" отметила 125-летие. До этого она достигла ещё одной символической отметки — миллиона часов работы в июне 2015 года.

Главный вопрос заключается в том, почему она вообще работает так долго. Точного ответа нет. Исследователи могут анализировать её конструкцию и условия работы, но изучить лампу методами, которые могли бы её повредить или разрушить, очевидно, невозможно.

Известно, что это лампа с угольной нитью накаливания, выдутая вручную. Именно материал нити может быть одним из факторов, определяющих её долговечность. В более поздних лампах накаливания в основном использовались вольфрамовые нити, которые ведут себя иначе.

Физик и специалист по электрооптике Мартин Кикта исследовал этот вопрос в техническом анализе 2021 года. Для расчетов он использовал данные измерений другой лампы Shelby Electric и смоделировал поведение "Столетней лампы".

По его оценке, важную роль могли сыграть прочность и толщина угольной нити. Она постепенно изнашивается, но имеет достаточный запас, чтобы продолжать работать. Есть ещё одна важная деталь. Эта лампа рассчитана на 60 ватт, но сейчас она потребляет примерно 4 ватта и светит очень тускло.

Именно низкая рабочая температура могла стать одним из главных факторов долговечности. Чем горячее нить накала, тем больше света она даёт, но при этом быстрее изнашивается. Если снизить температуру, лампа будет светить слабее, зато нить сможет работать значительно дольше.

Кикта подсчитал, что нить "Столетней лампы" способна прослужить ещё около века. В то же время это лишь результат анализа, а не гарантированный прогноз.

За всю историю лампы был даже случай, когда она погасла из-за технической неисправности. 20 мая 2013 года веб-камера зафиксировала перерыв продолжительностью 9 часов 45 минут. Однако проблема возникла не с нитью, а с блоком питания. После обхода неисправной резервной системы лампа снова заработала.

История "столетней лампы" часто упоминается в разговорах о том, могут ли производители намеренно сокращать срок службы своей продукции. Но сама лампа не может служить доказательством существования "вечных" лампочек, от которых производители якобы отказались.

Лампа потребляет примерно 4 ватта и светит очень тускло Фото: Wikimedia Commons

В то же время в истории светотехнической промышленности действительно имеется задокументированный пример согласования срока службы. 23 декабря 1924 года в Женеве представители крупных компаний создали картель "Фебус". Среди компаний, связанных с ним, были Osram, Philips и структуры, связанные с General Electric.

Как писал профессор медиаисследований Маркус Краевский для IEEE Spectrum, картель установил стандарт в 1000 часов для бытовых ламп. Корпоративные архивы свидетельствовали о работе над сокращением срока службы, системе испытаний и штрафах за продукцию, не соответствующую согласованному показателю.

Секрет "Столетней лампы", скорее всего, не сводится к одной причине. Угольная нить, её толщина, невысокая рабочая температура, очень слабое свечение и необычные условия эксплуатации, возможно, в совокупности обеспечили лампе столь долгую жизнь.

Другие новости науки