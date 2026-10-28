Не підпалювати сірниками: що було зазначено в інструкції з використання перших електричних ламп

Наприкінці XIX — на початку XX століття перехід від газового освітлення до електричного викликав у широкої громадськості глибокий скептицизм і невпевненість.

У часи таких значних технологічних змін у готелях та громадських закладах було прийнято розміщувати в номерах пояснювальні таблички. Вони мали допомогти гостям освоїтися з новою технологією, а також розвіяти побоювання, пов’язані з використанням електрики в будинках, пише "Фокус".

Одне з найвідоміших оголошень того часу повідомляло постояльцям, що в номері встановлено електричну лампу Томаса Едісона. У тексті містилося настійне прохання не намагатися запалити її за допомогою сірників, а також пояснювався простий принцип роботи: достатньо було повернути ручку або натиснути настінний вимикач.

Цікаво, що наприкінці оголошення було зазначено, що електрика є абсолютно безпечною для здоров’я людини й жодним чином не впливає на якість сну.

Таке широке поширення подібних застережень свідчило про побоювання суспільства, яке протягом багатьох поколінь звикло до відкритого полум’я масляних і газових ламп.

У міру того як електричні мережі ставали невід’ємною частиною інфраструктури житлових будинків і підприємств, необхідність у таких попередженнях відпала. Сьогодні вони є лише цікавим свідченням того, як людство пристосувалося до настання нової, сучасної епохи.

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