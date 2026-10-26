Рассекреченные документы Пентагона: в США обнаружили оборотней и проход в другой мир (фото)

На территории известной пара нормальным явлениями зоны в США очевидцы наблюдали мифическое существо, а также неопознанные светящиеся шары.

В пятницу, 23 октября, Пентагон обнародовал новую партию рассекреченных документов об НЛО. Эти документы включают в себя отчет исследователей компании Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), которая в 2010 году занималась изучением НЛО и других паранормальных явлений в известной необъяснимыми явлениями в зоне в штате Юта. Согласно отчету, очевидцы наблюдали оборотней из мифологии навахо, а также проход в другой мир и неопознанные светящиеся шары, пишет Daily Mail.

Исследователи собрали информацию о наблюдении загадочных существ и других необъяснимых явлений от очевидцев, живущих в районе Skinwalker Ranch. Это участок в штате Юта площадью примерно 200 гектаров, известный частыми наблюдениями паранормальных явлений.

Один из очевидцев сообщил о том, что встретил Скинуокера. Это мифическое существо из фольклора народа навахо. По сути это злой шаман, который может принимать облик животного. Согласно отчету, это существо имело рост более 180 см. Голова существа, по описанию, напоминала голову немецкой овчарки, но нос был больше похож на человеческий.

Один из очевидцев сообщил о том, что встретил Скинуокера. Это мифическое существо из фольклора народа навахо Фото: Daily Mail

Мужчина, описавший встречу существом, заявил, что он разглядел короткую черно-серую шерсть, заостренные уши и короткий хвост. При этом существо передвигалось прыжками.

Тот же свидетель сообщил до этого он наблюдал как вечером мимо его дома пронеслась огромная тень. Его собаки начали лаять и бросились в погоню за существом, которое, по словам очевидца, ударилось о проволочное ограждение, а затем скрылось.

Собаки начали лаять и бросились в погоню за существом, которое, по словам очевидца, ударилось о проволочное ограждение, а затем скрылось Фото: Daily Mail

Исследователи обнаружили на колючей проволоке клочок шерсти. Но ДНК из шерсти совпало с ДНК домашней собаки. В то же время представители BAASS отметили, что само по себе совпадение ДНК еще не является доказательством того, что не было замечено загадочного существа.

Другой мужчина рассказал, что он также встречал Скинуокера, когда в окно его спальни просунулась волосатая рука длиной около 90 см. По его словам, у руки было четыре длинных пальца, большой палец отсутствовал, а когти напоминали собачьи. Когда мужчина закричал, рука исчезла.

В отчете также содержится информация о появлении возле местного озера некоего портала, который, по словам очевидца, был дверью в другой мир. Женщина описала его как неподвижный, прозрачный объект высотой 9–12 метров, поверхность которого мерцала. Женщина наблюдала за ним с расстояния около 30 метров.

Также в отчете BAASS зафиксированы свидетельства о появлении загадочных светящихся шаров, которые то появлялись, то исчезали. В отчете упоминаются также парящие в воздухе огни, которые, казалось, прятались за другими объектами, когда замечали присутствие человека.

В отчете не содержится подтверждений того, что загадочные существа имели сверхъестественную природу, а также не установлено, чем были вызваны появления огней, светящихся шаров и "портала в другой мир".

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