Розсекречені документи Пентагону: у США виявили перевертнів і прохід у інший світ (фото)

На території зони у США, відомій своїми незвичайними явищами, очевидці спостерігали міфічну істоту, а також невідомі світлові кулі.

У п’ятницю, 23 жовтня, Пентагон оприлюднив нову партію розсекречених документів про НЛО. Ці документи містять звіт дослідників компанії Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), яка у 2010 році займалася вивченням НЛО та інших паранормальних явищ у зоні в штаті Юта, відомій своїми незрозумілими явищами. Згідно зі звітом, очевидці спостерігали перевертнів із міфології навахо, а також прохід в інший світ і неідентифіковані світлові кулі, пише Daily Mail.

Дослідники зібрали інформацію про спостереження за загадковими істотами та іншими незрозумілими явищами від очевидців, які мешкають у районі Skinwalker Ranch. Це ділянка в штаті Юта площею приблизно 200 гектарів, відома частими спостереженнями паранормальних явищ.

Один із очевидців повідомив, що зустрів Скінуокера. Це міфічна істота з фольклору народу навахо. По суті, це злий шаман, який може приймати вигляд тварини. Згідно зі звітом, ця істота мала зріст понад 180 см. Голова істоти, за описом, нагадувала голову німецької вівчарки, але ніс був більше схожий на людський.

Один із очевидців повідомив, що зустрів Скінуокера. Це міфічна істота з фольклору народу навахо Фото: Daily Mail

Чоловік, який описав зустріч із істотою, заявив, що він розгледів коротку чорно-сіру шерсть, загострені вуха та короткий хвіст. При цьому істота пересувалася стрибками.

Той самий свідок повідомив, що до цього він бачив, як увечері повз його будинок промайнула величезна тінь. Його собаки почали гавкати й кинулися в погоню за істотою, яка, за словами очевидця, врізалася в дротяну огорожу, а потім зникла.

Собаки почали гавкати й кинулися в погоню за істотою, яка, за словами очевидця, врізалася в дротяну огорожу, а потім зникла Фото: Daily Mail

Дослідники виявили на колючому дроті шматочок шерсті. Однак ДНК з вовни збіглося з ДНК домашньої собаки. Водночас представники BAASS зазначили, що сам по собі збіг ДНК ще не є доказом того, що загадкової істоти не було помічено.

Інший чоловік розповів, що він також зустрічав Скінуокера, коли у вікно його спальні просунулася волохата рука довжиною близько 90 см. За його словами, у руки було чотири довгі пальці, великий палець був відсутній, а кігті нагадували собачі. Коли чоловік закричав, рука зникла.

У звіті також міститься інформація про появу біля місцевого озера якогось порталу, який, за словами очевидця, був воротами в інший світ. Жінка описала його як нерухомий, прозорий об’єкт висотою 9–12 метрів, поверхня якого мерехтіла. Жінка спостерігала за ним з відстані близько 30 метрів.

Також у звіті BAASS зафіксовано свідчення про появу загадкових світлових куль, які то з’являлися, то зникали. У звіті згадуються також вогні, що витали в повітрі й, здавалося, ховалися за іншими об’єктами, коли помічали присутність людини.

У звіті немає підтверджень того, що загадкові істоти мали надприродну природу, а також не встановлено, чим були спричинені появи вогнів, світячих куль та "порталу в інший світ".

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