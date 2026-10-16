Живой суперкомпьютер: в Сингапуре разрабатывают дата-центр из человеческих нейронов (видео)

Сингапур разрабатывает новый тип вычислительного комплекса, сочетающего живые клетки человеческого мозга с обычными компьютерными микросхемами. Исследователи надеются, что эта технология поможет усовершенствовать медицинские исследования и обеспечит более энергоэффективный способ обработки информации.

В проекте участвуют Национальный университет Сингапура (NUS Medicine), разработчик центров обработки данных DayOne и австралийский стартап Cortical Labs. В августе 2026 года Институт наук о жизни NUS получил 20 биологических вычислительных единиц CL1, каждая из которых содержит сотни тысяч живых нейронов человеческого происхождения, пишет IFLScience.

"Выращивая живые человеческие нейроны из стволовых клеток и сочетая это со строгими инженерными стандартами, мы не только создаем более эффективную альтернативу кремнию; мы создаем платформу, которая поможет нам понять процессы обучения и адаптации на их биологическом уровне", — отметил профессор Рики Патани из NUS Medicine.

Выращивание нейронов из стволовых клеток

Каждый блок CL1 оснащён системой жизнеобеспечения, предназначенной для поддержания жизнедеятельности нейронов в течение шести месяцев. Исследователи планируют изучить возможные сферы применения в разработке лекарственных препаратов, исследовании неврологических заболеваний, робототехнике, кибербезопасности и выявлении мошенничества. Однако эта технология остаётся экспериментальной, а её энергоэффективность ещё не подтверждена чёткими сравнительными данными.

Ранее компания Cortical Labs продемонстрировала, что сети живых нейронов могут играть в игру "Pong". В исследовании 2021 года учёные описали систему, состоящую из 800 000 клеток мозга, полученных от людей и мышей. Команда предположила, что клетки адаптировались к обратной связи от игры, хотя точный механизм остается невыясненным.

Компания также продемонстрировала, как нейроны управляют игровым процессом в игре DOOM. Обычные компьютерные микросхемы, как и прежде, обрабатывали графику и игровую логику, тогда как нейроны обрабатывали входные данные и генерировали команды.

CL1 играет в DOOM

Несмотря на эти эксперименты, биологические компьютеры по-прежнему значительно отстают от обычных машин в области общих вычислений. Их потенциальное преимущество заключается в том, как биологические нейронные системы обучаются и адаптируются, потребляя энергию.

Эта технология также поднимает этические вопросы о том, могут ли все более сложные сети живых нейронов когда-нибудь развить сознание или испытывать страдания. На данный момент нет достоверных доказательств того, что клетки, использованные в сингапурском прототипе, обладают сознанием, но будущие достижения могут сделать эти вопросы ещё более острыми.

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