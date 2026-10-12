В Турции ныряльщик за губками нашел королевское сокровище: его вес превышал 10 тонн

Невероятная находка была сделана у южного побережья Турции, они пролежала на морском дне около 3300 лет.

В 1982 году молодой турецкий ныряльщик за губками по имени Мехмет Чакир поднялся на поверхность после погружения и рассказал капитану, что видел внизу “металлические лепешки с ушками”. Капитан передал эту информацию археологами, которые просили сообщать о подобных находках, пишет Фокус.

Так называемые “лепешка” оказались медными слитками плоской формы и с выступами ручками по углам.

Как оказалось, ныряльщик обнаружил место крушения судна у мыса Улубурун – одна из важнейших находок эпохи бронзы. В течение следующего десятилетия водолазы совершили более 22 000 погружений для проведения раскопок, работая на глубине до 60 метров. Поднятые ими со дна предметы представляли собой своеобразный срез всего древнего мира.

На борту затонувшего корабля нашли около 10 тонн меди и примерно 1 тонну олова. Известно, что если смешать медь и олово в пропорции примерно десять к одному, получится бронза. На этом корабле перевозили сырье, достаточное для изготовления оружия и доспехов для целой армии.

Но груз включал и многое другое: слитки стекла кобальтово-синего цвета, бивни слонов и зубы бегемотов, африканское черное дерево, страусиные яйца, балтийский янтарь, сосуды со смолой для благовоний, золотые украшения, а также мечи и кинжалы, принадлежавшие разным культурам.

Груз был собран в Египте, Ханаане, на Кипре, в микенской Греции, Месопотамии и других землях. Один корабль вез частицы половины известного тогда мира.

Среди находок был и золотой скарабей с именем египетской царицы Нефертити.

А еще там обнаружили небольшую деревянную складную дощечку для письма. На ее створках когда-то был слой воска, на котором можно было писать. Сам воск давно исчез, но этот предмет — один из древнейших известных образцов того формата, который впоследствии превратился в книгу.

Никто не знает, кому принадлежал этот груз. Некоторые полагают, что это был королевский дар — подарок одного правителя другому. Корабль затонул примерно в 1300 году до нашей эры.

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