У Туреччині пірнальник за губками знайшов королівський скарб: його вага перевищувала 10 тонн

Неймовірну знахідку було зроблено біля південного узбережжя Туреччини; вона пролежала на морському дні близько 3300 років.

У 1982 році молодий турецький водолаз, який збирав губки, на ім’я Мехмет Чакір, піднявся на поверхню після занурення і розповів капітану, що бачив внизу "металеві коржики з вушками". Капітан передав цю інформацію археологам, які просили повідомляти про подібні знахідки, пише "Фокус".

Так звані "коржики" виявилися мідними злитками плоскої форми з виступами-ручками по кутах.

Як виявилося, водолаз виявив місце аварії судна біля мису Улубурун — одна з найважливіших знахідок епохи бронзи. Протягом наступного десятиліття водолази здійснили понад 22 000 занурень для проведення розкопок, працюючи на глибині до 60 метрів. Підняті ними з дна предмети становили своєрідний зріз усього стародавнього світу.

На борту затонулого корабля знайшли близько 10 тонн міді та приблизно 1 тонну олова. Відомо, що якщо змішати мідь і олово у співвідношенні приблизно десять до одного, вийде бронза. На цьому кораблі перевозили сировину, достатню для виготовлення зброї та обладунків для цілої армії.

Але вантаж містив і багато іншого: злитки скла кобальтово-синього кольору, бивні слонів і зуби бегемотів, африканське чорне дерево, страусині яйця, балтійський бурштин, посудини зі смолою для пахощів, золоті прикраси, а також мечі та кинджали, що належали різним культурам.

Вантаж було зібрано в Єгипті, Ханаані, на Кіпрі, у мікенській Греції, Месопотамії та інших краях. Один корабель перевозив частинки половини відомого на той час світу.

Серед знахідок був і золотий скарабей з ім’ям єгипетської цариці Нефертіті.

А ще там виявили невелику дерев’яну розкладну дощечку для письма. На її стулках колись був шар воску, на якому можна було писати. Сам віск давно зник, але цей предмет — один із найдавніших відомих зразків того формату, який згодом перетворився на книгу.

Ніхто не знає, кому належав цей вантаж. Дехто вважає, що це був королівський дар — подарунок одного правителя іншому. Корабель затонув приблизно у 1300 році до нашої ери.

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