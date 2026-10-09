Возле Чернобыльской АЭС ученые нашли нечто странное: никто не ожидал увидеть таких частиц

Частицы из ядерного реактора, которые находятся в почве в зоне отчуждения, почти не изменились. И это хорошая новость.

В 1986 году произошла одна из самых больших катастроф XX века: взрыв на Чернобыльской АЭС. Ядерный реактор взорвался и в атмосферу были выброшены фрагменты ядерного топлива. Среди этих выбросов было бесчисленное множество крошечных горячих частиц размером меньше человеческого волоса (от 8 до 50 микрометров в диаметре). Эти частицы называют горячими из-за их высокой радиоактивности, которая сохраняется и спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС. Ученые из Германии собрали и проанализировали шесть горячих частиц, собранных в двух местах зоны отчуждения. К своему удивлению, они обнаружили, что частицы оказались гораздо более химически стабильными, чем ожидалось. То есть они почти не изменились за 40 лет. И это по сути хорошая новость. Результаты исследования опубликованы в Journal of Hazardous Materials, пишет Popular Science.

Горячие частицы, выброшенные из реактора ЧАЭС, можно разделить на три категории:

ядерное топливо, сохранившее химические и физические свойства, близкие к исходному диоксиду урана;

ядерное топливо, которое расплавилось во время взрыва, а затем получило защитную оболочку из циркониевого сплава;

ядерное топливо, поврежденное огнем во время пожара на реакторе.

Горячая частица, выброшенная из реактора ЧАЭС Фото: Popular Science

Ученые собрали шесть образцов в двух местах зоны отчуждения, которые включали все три категории горячих частиц. После этого в лаборатории был проведен их анализ. Исследование позволило определить химический состав частиц и оценить степень сохранности их кристаллической структуры.

Исследователи ожидали, что частицы будут разрушены в результате многолетнего воздействия природных факторов. Но выяснилось, что их кристаллическая структура по большей части сохранилась. Это неожиданное открытие указывает на то, что данные частицы более стабильны, чем считалось ранее, и надежно удерживают радиоактивные вещества внутри кристаллической решетки.

Если эти частицы действительно удерживают радиоактивные вещества и не окисляются, как выяснили ученые, это означает, что в почву попадает меньше опасных веществ. И это хорошая новость для зоны отчуждения ЧАЭС.

Но ученые пока не хотят делать поспешных выводов, ведь речь идет всего лишь о шести образцах. Чтобы делать выводы о состоянии почвы во всем регионе, необходимы дополнительные исследования.

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