Біля Чорнобильської АЕС вчені виявили щось дивне: ніхто не очікував побачити такі частинки

Частинки з ядерного реактора, які знаходяться у ґрунті в зоні відчуження, майже не зазнали змін. І це хороша новина.

У 1986 році сталася одна з найбільших катастроф XX століття: вибух на Чорнобильській АЕС. Ядерний реактор вибухнув, і в атмосферу потрапили уламки ядерного палива. Серед цих викидів була незліченна кількість крихітних гарячих частинок розміром менше за людську волосину (від 8 до 50 мікрометрів у діаметрі). Ці частинки називають "гарячими" через їхню високу радіоактивність, яка зберігається й через 40 років після аварії на ЧАЕС. Вчені з Німеччини зібрали та проаналізували шість "гарячих" частинок, знайдених у двох місцях зони відчуження. На свій подив, вони виявили, що частинки виявилися набагато хімічно стабільнішими, ніж очікувалося. Тобто вони майже не змінилися за 40 років. І це, по суті, хороша новина. Результати дослідження опубліковано в Journal of Hazardous Materials, пише Popular Science.

Гарячі частинки, що потрапили з реактора ЧАЕС, можна розділити на три категорії:

ядерне паливо, яке зберегло хімічні та фізичні властивості, близькі до вихідного діоксиду урану;

ядерне паливо, яке розплавилося під час вибуху, а потім отримало захисну оболонку з цирконієвого сплаву;

ядерне паливо, пошкоджене вогнем під час пожежі на реакторі.

Гаряча частинка, викинута з реактора ЧАЕС Фото: Popular Science

Вчені зібрали шість зразків у двох місцях зони відчуження, які містили всі три категорії гарячих частинок. Після цього в лабораторії було проведено їхній аналіз. Дослідження дозволило визначити хімічний склад частинок та оцінити ступінь збереження їхньої кристалічної структури.

Дослідники очікували, що частинки будуть зруйновані внаслідок багаторічного впливу природних факторів. Але з’ясувалося, що їхня кристалічна структура здебільшого збереглася. Це несподіване відкриття вказує на те, що ці частинки є стабільнішими, ніж вважалося раніше, і надійно утримують радіоактивні речовини всередині кристалічної решітки.

Якщо ці частинки дійсно утримують радіоактивні речовини й не окислюються, як з’ясували вчені, це означає, що в ґрунт потрапляє менше небезпечних речовин. І це хороша новина для зони відчуження ЧАЕС.

Однак науковці поки що не хочуть робити поспішних висновків, адже мова йде лише про шість зразків. Щоб зробити висновки щодо стану ґрунту в усьому регіоні, потрібні додаткові дослідження.

Інші новини науки