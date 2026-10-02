Под горой Арарат обнаружили подземные коридоры: исследователи ищут Ноев ковчег

В Турции исследователи обнаружили подземные структуры в районе формации Дюрупинар, которую на протяжении десятилетий связывают с возможным местонахождением Ноева ковчега. Георадарные исследования выявили коридоры, угловые структуры и полости под поверхностью.

Согласно информации Daily Star, речь идет о лодообразной формации Дюрупинар в восточной Турции, примерно в 30 км от горы Арарат. Новые исследования проводятся при участии турецких ученых и международной команды Noah's Ark Scans.

Что обнаружили под землей в Турции

По данным исследовательской группы, анализ георадарных снимков выявил линейные структуры, пересечения под прямыми углами и вытянутые полости. Исследователи интерпретируют часть этих аномалий как возможные коридоры и помещения. Предварительный анализ данных георадара, полученных в 2019 году, также показывал структуры, похожие на коридоры и комнатообразные пространства. По данным команды, некоторые из них расположены на глубине около 9 метров.

Команда "Ноевого ковчега" утверждает, что с помощью радара нанесла на карту "коридоры и камеры"

В то же время сами исследователи подчеркивают, что эти результаты не являются доказательством существования Ноева ковчега. На официальном сайте проекта полученные данные определяются как геофизические материалы, которые ещё должны пройти дальнейший анализ.

Еще в сентябре 2026 года команда приступила к отбору кернов из формации Дюрупинар. Бурение ведется на глубину до 18 метров с целью получения образцов для лабораторного исследования.

По словам команды, в пробах уже обнаруживали слои с большим количеством органического материала, а во время бурения зафиксировали несколько полостей. Одна из таких полостей, по утверждению исследователей, была заполнена водой.

Следующим этапом должен стать лабораторный анализ образцов. Исследователи планируют изучить их состав, органические компоненты и структуру почвы, после чего обнародовать более подробные результаты.

Нашли ли Ноев ковчег

Формация Дюрупинар привлекает внимание исследователей с 1959 года, когда турецкий капитан Ильхан Дюрупинар обнаружил её на аэрофотоснимках. Структура длиной около 157 метров имеет характерную форму, напоминающую корпус корабля.

Сторонники версии о Ноевом ковчеге считают, что подземные аномалии и результаты анализа грунта могут свидетельствовать об искусственном происхождении этой формации. В то же время существует и геологическое объяснение её происхождения, а независимого подтверждения того, что это остатки библейского ковчега, пока нет.

Исследовательский проект в 2026 году получил официальное разрешение турецких властей и проводится под руководством профессора археологии Сивасского университета Дженкера Атили. Дальнейшие исследования должны показать, связаны ли обнаруженные подземные структуры с естественным геологическим процессом или имеют иное происхождение.

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