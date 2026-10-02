Під горою Арарат знайшли підземні коридори: дослідники шукають Ноїв ковчег

У Туреччині дослідники виявили підземні структури в районі формації Дюрупінар, яку десятиліттями пов'язують із можливим місцем перебування Ноєвого ковчега. Георадарні дослідження показали коридори, кутові структури та порожнини під поверхнею.

Згідно з інформацією Daily Star, йдеться про човноподібну формацію Дюрупінар у східній Туреччині, приблизно за 30 км від гори Арарат. Нові дослідження проводять за участю турецьких науковців та міжнародної команди Noah's Ark Scans.

Що виявили під землею у Туреччині

За даними дослідницької групи, аналіз георадарних знімків показав лінійні структури, перетини під прямими кутами та витягнуті порожнини. Дослідники інтерпретують частину цих аномалій як можливі коридори та приміщення. Попередній аналіз даних георадару, отриманих у 2019 році, також показував структури, схожі на коридори та кімнатоподібні простори. За даними команди, деякі з них розташовані на глибині близько 9 метрів.

Команда Ноєвого ковчега стверджує, що радар наніс на карту "коридори та камери"

Водночас самі дослідники наголошують, що ці результати не є доказом існування Ноєвого ковчега. Офіційний сайт проєкту визначає отримані дані як геофізичні матеріали, які ще мають пройти подальший аналіз.

Ще у вересні 2026 року команда розпочала відбір кернів із формації Дюрупінар. Буріння проводять на глибину до 18 метрів, щоб отримати зразки для лабораторного дослідження.

За словами команди, у пробах уже виявляли шари з великою кількістю органічного матеріалу, а під час буріння зафіксували кілька порожнин. Один із таких просторів, за твердженням дослідників, заповнювався водою.

Наступним етапом має стати лабораторний аналіз зразків. Дослідники планують вивчити їхній склад, органічні компоненти та структуру ґрунту, після чого оприлюднити детальніші результати.

Чи знайшли Ноїв ковчег

Формація Дюрупінар привертає увагу дослідників із 1959 року, коли турецький капітан Ільхан Дюрупінар виявив її на аерофотознімках. Структура завдовжки близько 157 метрів має характерну форму, схожу на корпус корабля.

Прихильники версії про Ноїв ковчег вважають, що підземні аномалії та результати аналізу ґрунту можуть свідчити про штучне походження формації. Водночас існує й геологічне пояснення її походження, а незалежного підтвердження того, що це залишки біблійного ковчега, наразі немає.

Дослідницький проєкт у 2026 році отримав офіційний дозвіл турецької влади та проводиться під керівництвом професора археології Сиваського університету Дженкера Атилі. Подальші дослідження мають показати, чи пов'язані виявлені підземні структури з природним геологічним процесом, чи мають інше походження.

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