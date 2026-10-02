Маленькая фигурка великой богини: археологи обнаружили римские артефакты в Венгрии (фото)

Небольшая свинцовая статуэтка, найденная в римском поселении в Венгрии, стала первым непосредственным свидетельством религиозной жизни, обнаруженным в этом месте. Этот предмет, найденный во время поисков с помощью металлоискателя, изображает Венеру Пудику.

Фигурка была найдена в Пилиссцентивани-Харс-эрдьё, к северо-западу от современного Будапешта, где археологи в течение четырёх сезонов исследовали поселение римского периода. Ранее в ходе работ были обнаружены здания на каменном фундаменте, большое количество керамики и следы деятельности ремесленных мастерских, пишет Arkeonews.

Сезон 2026 года завершился 23 сентября, и основное внимание в его ходе было сосредоточено на постройках вблизи источника Харшас. Исследователи работали над тем, чтобы более точно определить строение этих построек и понять, как использовались различные участки поселения. Именно во время этих работ была найдена свинцовая статуэтка Венеры.

Раскопки позволили получить особенно ценные сведения в северной части здания Фото: ELTE

Кроме того, археологи обнаружили другие металлические предметы, в частности фрагмент зеркала из свинцовой бронзы, железные орудия труда, броши и монеты. В совокупности эти артефакты дают более подробное представление об общине и ее деятельности.

Одной из основных зон раскопок было здание Е. Археологи исследовали его жилую часть и территорию к северу от него. Вдоль края жилого пространства они обнаружили выложенную камнем поверхность, похожую на объекты, зафиксированные рядом с другими зданиями поселения. Эта поверхность, вероятно, была связана с хозяйственной или производственной деятельностью.

Предыдущие исследования показывали, что здание Е было больше, чем считалось ранее. Археологические данные также свидетельствуют о том, что его покинули примерно в начале III века н. э.

Раскопки дали особенно ценные сведения в северной части здания, где исследователи обнаружили нетронутый слой обвала. Такие слои могут сохранять группы предметов вблизи их первоначального расположения, что дает археологам более четкое представление о деятельности внутри здания, чем единичные предметы, перемещенные в результате более поздних нарушений.

Археологи также обнаружили сохранившиеся железные щипцы в хорошем состоянии Фото: ELTE

В Пилиссцентиване слой обрушения содержал большое количество керамики, в частности сосуды, сохранившиеся в чрезвычайно хорошем состоянии. Археологи также обнаружили сохранившуюся пару железных щипцов в хорошем состоянии. Эти находки могут помочь выяснить, как использовалось здание Е и что произошло, когда его покинули.

Сама по себе фигурка Венеры не показывает, как именно в Пилиссцентиване поклонялись Венере. Однако она расширяет представление о людях, живших там, выходя за пределы их быта и экономической деятельности.

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