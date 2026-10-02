Маленька фігурка великої богині: археологи знайшли римські артефакти в Угорщині (фото)

Невелика свинцева статуетка, знайдена в римському поселенні в Угорщині, стала першим безпосереднім свідченням релігійного життя, виявленим на цьому місці. Цей предмет, знайдений під час пошуків за допомогою металошукача, зображує Венеру Пудіку.

Фігурку було знайдено в Піліссцентівані-Харс-ердьо, на північний захід від сучасного Будапешта, де археологи упродовж чотирьох сезонів досліджували поселення римського періоду. Раніше під час робіт було виявлено будівлі на кам'яному фундаменті, велику кількість кераміки та сліди діяльності ремісничих майстерень, пише Arkeonews.

Сезон 2026 року завершився 23 вересня, і його основна увага була зосереджена на будівлях поблизу джерела Харшас. Дослідники працювали над тим, щоб точніше визначити будови та зрозуміти, як використовувалися різні ділянки поселення. Саме під час цих робіт було знайдено свинцеву статуетку Венери.

Розкопки дали особливо цінні свідчення в північній частині будівлі Фото: ELTE

Також археологи виявили інші металеві предмети, зокрема фрагмент дзеркала зі свинцевої бронзи, залізні знаряддя праці, брошки та монети. У сукупності ці артефакти дають детальніше уявлення про громаду та її діяльність.

Однією з основних зон розкопок була будівля Е. Археологи дослідили її житлову частину та територію на північ від неї. Уздовж краю житлового простору вони виявили викладену каменем поверхню, схожу на об'єкти, зафіксовані поруч з іншими будівлями поселення. Ця поверхня, ймовірно, була пов'язана з господарською або виробничою діяльністю.

Попередні дослідження вказували на те, що будівля Е була більшою, ніж спочатку вважалося. Археологічний матеріал також свідчить про те, що її покинули приблизно на початку III століття н. е.

Розкопки дали особливо цінні свідчення в північній частині будівлі, де дослідники виявили незайманий шар обвалу. Такі шари можуть зберігати групи предметів поблизу їхнього первісного розташування, що дає археологам чіткіше уявлення про діяльність усередині будівлі, ніж поодинокі предмети, переміщені внаслідок пізніших порушень.

Археологи також виявили збережену пару залізних щипців у гарному стані Фото: ELTE

У Піліссцентівані шар обвалу містив велику кількість кераміки, зокрема посудини, що збереглися у надзвичайно повному стані. Археологи також виявили збережену пару залізних щипців у гарному стані. Ці знахідки можуть допомогти з'ясувати, як використовувалася будівля Е та що сталося, коли її покинули.

Сама по собі фігурка Венери не показує, як саме в Піліссцентівані поклонялися Венері. Однак вона розширює уявлення про людей, які там жили, виходячи за межі житла та економічної діяльності.

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