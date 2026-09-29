Сотни тысяч бесценных древних свитков были найдены на свалке

В 1896 году двое молодых ученых из Оксфорда, Бернард Гренфелл и Артур Хант, отправились в Египет на поиски утраченных текстов. Они выбрали место, которое большинство обходило стороной: старые кучи мусора на окраине города Оксиринх.

В любом другом уголке Земли папирус быстро сгнивает, но в Египте почти не бывает дождей, а эти свалки располагались выше уровня разлива Нила. На протяжении почти тысячи лет жители Оксиринха выбрасывали ненужные бумаги, а пустыня бережно их сохраняла, пишет Фокус.

Находки обнаружились практически сразу. Уже через несколько недель исследователи извлекли страницу с изречениями Иисуса, которых не было в Библии. Спустя десятилетия ученые поняли, что это фрагмент Евангелия от Фомы.

А затем находки посыпались одна за другой. Ящик за ящиком их отправляли в Англию. Сегодня эта коллекция насчитывает около полумиллиона фрагментов.

Среди них есть бесценные литературные произведения: утраченные стихи Сапфо, утерянные комедии Менандра, сотни строк из пьесы Софокла, которую никто не читал более тысячи лет, а также одни из древнейших сохранившихся фрагментов Нового Завета.

Среди обнаруженных бумаг также были налоговые декларации, договоры аренды, списки покупок, свадебные приглашения, жалобы в полицию.

Один из самых известных документов — письмо мальчика по имени Теон отцу, который уехал в Александрию без него. Теон пишет, что если в следующий раз отец не возьмет его с собой, он не будет ни писать, ни разговаривать с ним и даже перестанет есть. А в конце просит привезти ему лиру.

Мальчик устроил истерику на бумаге почти две тысячи лет назад и ученые смогли прочитать это письмо.

Публикация найденных материалов началась в 1898 году. Серия насчитывает уже более 80 томов и продолжает пополняться.

При этом большая часть находок до сих пор не прочитана. Ученым предстоит разбирать эту свалку еще целый век. Нам свойственно думать, что история сохраняется во дворцах и храмах. Но многое из нее уцелело лишь благодаря тому, что кто-то вынес мусор.

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