На звалищі було знайдено сотні тисяч безцінних стародавніх сувоїв

У 1896 році двоє молодих вчених з Оксфорда, Бернард Гренфелл та Артур Хант, вирушили до Єгипту на пошуки втрачених текстів. Вони обрали місце, яке більшість оминала стороною: старі купи сміття на околиці міста Оксиринх.

У будь-якому іншому куточку Землі папірус швидко гниє, але в Єгипті майже не буває дощів, а ці звалища розташовувалися вище рівня розливу Нілу. Протягом майже тисячі років мешканці Оксиринха викидали непотрібні папери, а пустеля дбайливо їх зберігала, пише "Фокус".

Знахідки виявилися практично відразу. Вже за кілька тижнів дослідники вилучили сторінку з висловами Ісуса, яких не було в Біблії. Через десятиліття вчені зрозуміли, що це фрагмент Євангелія від Фоми.

А потім знахідки сипалися одна за одною. Ящик за ящиком їх відправляли до Англії. Сьогодні ця колекція налічує близько півмільйона фрагментів.

Серед них є безцінні літературні твори: втрачені вірші Сафо, загублені комедії Менандра, сотні рядків із п’єси Софокла, яку ніхто не читав понад тисячу років, а також одні з найдавніших збережених фрагментів Нового Завіту.

Серед знайдених документів також були податкові декларації, договори оренди, списки покупок, весільні запрошення, скарги до поліції.

Один із найвідоміших документів — лист хлопчика на ім’я Теон до батька, який поїхав до Олександрії без нього. Теон пише, що якщо наступного разу батько не візьме його з собою, він не буде ні писати, ні розмовляти з ним і навіть перестане їсти. А наприкінці просить привезти йому ліру.

Хлопчик влаштував істерику на папері майже дві тисячі років тому, і вчені змогли прочитати цей лист.

Публікація знайдених матеріалів розпочалася у 1898 році. Серія налічує вже понад 80 томів і продовжує поповнюватися.

При цьому більша частина знахідок досі не вивчена. Вченим доведеться розбирати це звалище ще ціле століття. Нам властиво думати, що історія зберігається у палацах і храмах. Але багато чого з неї вціліло лише завдяки тому, що хтось виніс сміття.

Інші новини науки