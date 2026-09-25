На "дельфина-призрака" напал неожиданный хищник: ученые увидели такое впервые (фото)

На берег в Бразилии выбросило тушу “дельфина-призрака”. Характер ран позволил выяснить, что на него напал хищник, от которого такого не ожидали.

Белые акулы редко встречаются в водах Атлантического океана у побережья Бразилии. Теперь ученые выяснили, что эти хищники могут нападать на редких речных дельфинов, которые обитают в море и находятся на грани исчезновения. Результаты исследования опубликованы в журнале Wildlife Research, пишет IFLScience.

У побережья Бразилии, Уругвая и Аргентины обитает настолько редкий дельфин, что его иногда называют "дельфином-призраком". Это Ла-платский дельфин (Pontoporia blainvillei), который считается единственным видом речных дельфинов, живущим в море. То есть технически это вид речных дельфинов, но данные животные не живут в реках.

Ла-платский дельфин Фото: Reddit

У этих дельфинов самое большое соотношение длины клюва к длине тела среди всех дельфинов: 15% от общей длины тела. При этом длина тела Ла-платских дельфинов достигает 1,25—1,75 м.

Эти дельфины находятся под наибольшей угрозой исчезновения в юго-западной части Атлантики. Крайне важно не допустить их полного исчезновения, а для этого необходимо глубоко изучить особенности жизни, а иногда и смерти. Поэтому ученые с особым интересом провели экспертизу туши Ла-платского дельфина, выброшенного на берег в Бразилии.

На теле дельфина обнаружили три следа от укусов и последний из них оказался смертельным. Ученые попытались определить виновника его смерти, проанализировав размеры следов зубов, морфологию укусов, форму и величину зубов, а также расположение ран.

Выяснилось, что дельфина убила белая акула длиной от 3,6 до 3,8 метра Фото: fraza.com

Выяснилось, что дельфина убила белая акула длиной от 3,6 до 3,8 метра и весом от 400 до 490 кг. Но белые акулы редко встречаются в водах Атлантического океана у побережья Бразилии и еще никогда не фиксировали случаи их нападения на данный вид речных дельфинов. То есть это был первый подтвержденный случай нападения белой акулы на Ла-платских дельфинов в данном регионе.

Открытие говорит не только о присутствии белых акул в бразильских водах, где они считаются редким видом, но и о том, что эти хищники активно охотятся на один из видов, который находится под угрозой исчезновения.

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