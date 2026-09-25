Космические пылесосы: могут ли черные дыры поглотить все во Вселенной

Черные дыры – это самые экстремальные объекты, которые поглощают всю окружающую материю.

Черные дыры часто представляют, как космические пылесосы, которые поглощают всю материю и ничто не может вырваться наружу, даже свет. Значит ли это, что со временем они поглотят все во Вселенной? Об этом пишет Фокус.

Откуда берутся черные дыры

Черная дыра — это область пространства, где материя сжата настолько плотно, что все, что попало в гравитационное поле черной дыры никогда не выходит наружу. Считается, что в центре черной дыры скрывается точка бесконечно малого объема и бесконечной плотности, где перестают действовать все законы физики.

Черные дыры звездной массы образуются, когда у массивных звезд заканчивается возможность поддерживать термоядерных синтез в ядре и они умирают, взрываясь сверхновой. В центре крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы и миллиарды раз превышает массу Солнца. Но не все черные дыры поглощают окружающие газ и пыль относительно быстро, некоторые, как черная дыра в центре Млечного Пути, делают это чрезвычайно медленно.

Самая большая черная дыра

Пока что самой большой черной дырой во Вселенной считается TON 618, масса которой в 66 миллиардов раз превышает массу Солнца. Некоторые ученые считают, что самой большой черной дырой является Phoenix A*, масса которой в 100 миллиардов раз превышает массу Солнца.

Расчеты астрофизиков показывают, что при нынешних темпах поглощения материи сверхмассивным черным дырам пришлось бы потратить больше 1 триллиона лет, чтобы поглотить всю материю во Вселенной. А это примерно в 100 раз больше времени, чем существует наша Вселенная.

Черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Могут ли черные дыры поглотить все во Вселенной

Если космос продолжит расширятся, как сейчас, то у черных дыр будет время поглотить практически все. Они не смогут поглотить лишь ту часть материи, которая в результате расширения окажется за пределами влияния их мощного гравитационного поля. В любом случае, даже самые огромные черные дыры во Вселенной, масса которых в 10 миллиардов раз превышает массу Солнца, исчезнут примерно через 10¹⁰⁰ лет (это единица и сто нулей).

Если же расширение космоса замедлится и прекратится, то Вселенная начнет сжиматься обратно до состояния, в котором она находилась до Большого взрыва. В этом случае все черные дыры сольются в одну гигантскую черную дыру, которая некоторое время может заполнять почти весь космос, пока Вселенная не исчезнет.

Может ли черная дыра поглотить Землю

Вероятность падения Земли в черную дыру очень мала, ведь рядом не обнаружено огромных черных дыр. Черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути находится на расстоянии 26 000 световых лет от нас. Один световой год – это 9,6 триллиона км.

Если бы на месте Солнца оказалась черная дыра звездной массы, то Земля и другие планеты продолжили бы двигаться по своим орбитам, так как сила гравитационного воздействия на них практически не изменилась бы. Но в Солнечной системе стало бы очень темно и холодно. Однако Солнце не может превратиться в черную дыру после своей смерти, ведь наша звезда имеет слишком маленькую массу для этого.

Землю может поглотить черная дыра только в том случае, если к Солнечной системе приблизится блуждающая массивная черная дыра и наша планета попадет в ее гравитационное поле. Но вероятность этого очень маленькая.

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