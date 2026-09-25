На "дельфіна-привида" напав несподіваний хижак: вчені побачили таке вперше (фото)

На берег у Бразилії винесло тушу "дельфіна-привида". Характер поранень дав змогу з’ясувати, що на нього напав хижак, від якого такого не очікували.

Білі акули рідко зустрічаються у водах Атлантичного океану біля узбережжя Бразилії. Тепер вчені з’ясували, що ці хижаки можуть нападати на рідкісних річкових дельфінів, які мешкають у морі й перебувають на межі зникнення. Результати дослідження опубліковано в журналі Wildlife Research, пише IFLScience.

Біля узбережжя Бразилії, Уругваю та Аргентини мешкає настільки рідкісний дельфін, що його іноді називають "дельфіном-привидом". Це Ла-Платський дельфін (Pontoporia blainvillei), який вважається єдиним видом річкових дельфінів, що мешкає в морі. Тобто технічно це вид річкових дельфінів, але ці тварини не мешкають у річках.

Ла-Платський дельфін Фото: Reddit

У цих дельфінів найвище співвідношення довжини дзьоба до довжини тіла серед усіх дельфінів: 15 % від загальної довжини тіла. При цьому довжина тіла ла-платських дельфінів сягає 1,25—1,75 м.

Ці дельфіни перебувають під найбільшою загрозою зникнення в південно-західній частині Атлантики. Вкрай важливо не допустити їх повного зникнення, а для цього необхідно ретельно вивчити особливості їхнього життя, а іноді й смерті. Тому вчені з особливим інтересом провели експертизу туші лаплатського дельфіна, викинутого на берег у Бразилії.

На тілі дельфіна виявили три сліди від укусів, і останній із них виявився смертельним. Вчені спробували встановити винуватця його смерті, проаналізувавши розміри слідів зубів, морфологію укусів, форму та розмір зубів, а також розташування ран.

З'ясувалося, що дельфіна вбила біла акула довжиною від 3,6 до 3,8 метра Фото: fraza.com

З’ясувалося, що дельфіна вбила біла акула довжиною від 3,6 до 3,8 метра та вагою від 400 до 490 кг. Однак білі акули рідко зустрічаються у водах Атлантичного океану біля узбережжя Бразилії, і раніше ніколи не фіксували випадків їхніх нападів на цей вид річкових дельфінів. Тобто це був перший підтверджений випадок нападу білої акули на ла-платських дельфінів у цьому регіоні.

Це відкриття свідчить не лише про наявність білих акул у бразильських водах, де вони вважаються рідкісним видом, а й про те, що ці хижаки активно полюють на один із видів, який перебуває під загрозою зникнення.

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