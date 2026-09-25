Новые открытия украинских спелеологов: найден тризуб на глубине десятков метров под землей (фото)

Украинские спелеологи сообщили о двух новых находках в Карпатах и на Подолье: вертикальную пещеру глубиной около 30 метров на горе Смотрич в Ивано-Франковской области и 50-метровый участок гипсовой пещеры вблизи села Кривче в Тернопольской области.

Новую пещеру на горе Смотрич назвали "Дземброня" в честь соседнего села с таким же названием. По словам спелеолога и вице-президента Украинской спелеологической ассоциации Юрия Касьяна, исследователи спустились на глубину около 30 метров и полагают, что пещера может простираться дальше, пишет "Укрінформ".

Новую пещеру на горе Смотрич назвали "Дземброня" в честь соседнего села с таким же названием Фото: Facebook/Юрий Касьян

"На горе Смотрич мы обнаружили новую вертикальную пещеру. Назвали её "Дземброня", ведь рядом с ней находится село с таким названием. Предполагаем, что эта пещера может стать самой глубокой пещерой Карпат. Ведь её глубина достигает 30 метров, а, возможно, даже больше. Это довольно много для карпатских пещер из песчаника. Будем продолжать её исследовать", — сказал Касьян.

Пещера Дземброня может стать самой глубокой пещерой Карпат Фото: Facebook/Юрий Касьян

Второе открытие произошло в гипсовой пещере "На Хомах" недалеко от села Кривче Чортковского района Тернопольской области. Спелеологи обнаружили ранее неизвестный участок длиной около 50 метров.

Пещера была известна специалистам с 1960 года, хотя местные жители знали о ней гораздо раньше. Исследованная к настоящему моменту часть пещеры имела длину всего около 140 метров, но исследователи предполагали, что она может быть связана с гораздо более обширной подземной системой. Примерно в двух километрах от неё расположена знаменитая пещера "Кристальная", ходы которой простираются на более чем 20 километров.

Второе открытие состоялось в гипсовой пещере "На Хомах" недалеко от села Кривче в Тернопольской области Фото: Facebook/Юрий Касьян

"На Хомах" расположена в том же геологическом массиве, что и "Кришталева", поэтому исследователи полагают, что её ходы, в конечном счёте, могут простираться на многие километры.

В течение года в пещере было проведено три научные экспедиции. Во время третьей экспедиции команда добралась до узкого прохода, расширила его, убрав камни, и вошла в новый участок длиной около 50 метров. Затем исследователи добрались до ещё одного узкого места.

В уже известной части пещеры "На Хомах" исследователи обнаружили изображения тризубов Фото: Facebook/Юрий Касьян

Дальнейшие работы планируется провести в тёплые месяцы, поскольку летучие мыши зимуют внутри пещеры. Это ограничивает период, в течение которого исследователи могут продолжать свою работу под землёй.

В уже известной части пещеры "На Хомах" исследователи обнаружили изображения тризубов. Касьян отметил, что пещеры в этом регионе использовались украинскими повстанцами в качестве укрытий в 1940-х годах, и предположил, что пещера "На Хомах" также могла служить для этой цели.

Другие новости науки