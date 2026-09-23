Их нашли в Черниговской области 100 лет назад: загадочные фигурки раскрыли свои тайны (фото)

Международная группа ученых исследовала древние фигурки из бивня мамонта, обнаруженные на Мизинской стоянке в Черниговской области более ста лет назад. Исследователи установили, что узоры, выгравированные на этих артефактах, не были случайными.

В ходе исследования были изучены 18 статуэток, известных как мизинские "Венеры", которые были найдены более века назад в Мизине Черниговской области. В международном проекте приняли участие украинские исследователи из Национального музея истории Украины, пишет #ШОТАМ.

Фигурки были изучены под микроскопом, а шесть из них также были преобразованы в детализированные 3D-модели в рамках проекта Ukrainian Heritage Digitisation and Dissemination Initiative. Исследованием занималась украинская общественная организация "Архаика" совместно с Посольским фондом США по сохранению культурного наследия.

Национальный музей истории Украины предоставил ограниченный доступ к артефактам для нужд проекта, что позволило исследователям создать высококачественные цифровые записи этих хрупких предметов.

Характерный орнамент мизинских "Венер" больше не повторялся в более поздних европейских художественных традициях Фото: University of York

Исследователи из Украины, Норвегии, Великобритании и Германии под руководством Симона Радченко обнаружили, что палеолитические мастера тщательно планировали орнаменты и сочетали двумерные узоры с трехмерной формой каждой фигурки. Это открытие свидетельствует о том, что художественные приёмы, использовавшиеся в Мизине, были более сложными, чем считалось ранее.

"Наше исследование помогает раскрыть сложную историю развития искусства в Европе — от мельчайшего штриха на поверхности бивня до незамеченных ранее особенностей тысячелетнего развития искусства", — отметил Симон Радченко.

Исследователи также сравнили производство женских фигурок в Европе за период, охватывающий примерно 44 000–12 000 лет назад. Они пришли к выводу, что мизинские "Венеры" появились вскоре после пика холодного периода ледниковой эпохи. Согласно исследованию, это были первые европейские фигурки, изготовленные с использованием именно этих техник и стилей.

Особая уникальность мизинских образцов заключается в том, что их характерный орнамент больше не повторялся в более поздних европейских художественных традициях.

Мизинские "Венеры" появились вскоре после пика холодного периода ледниковой эпохи Фото: University of York

"Это открытие даёт удивительную возможность понять, как люди палеолита воспринимали свой материальный мир и взаимодействовали с ним. Наглядные доказательства того, насколько неотъемлемой частью художественных практик был мамонт — не только как источник костей и бивней, но и как источник художественного вдохновения — это настоящий прорыв в нашем понимании первобытного искусства и материальной культуры", — отметила Эми Литтл, профессор Йоркского университета.

Мизинские "Венеры" хранят не только древние изображения. Их поверхности свидетельствуют о том, что доисторические художники могли адаптировать свои эскизы к физической структуре самого материала, сочетая свойства бивней мамонта и собственные орнаменты.

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