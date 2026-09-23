Даже кирпичи удивили: что ценного нашли археологи в Черкассах (фото)

В ходе раскопок на территории современного микрорайона Казбет в Черкассах археологи обнаружили коллекцию артефактов, датируемых концом XIX — началом XX века. Раскопки проводила Черкасская экспедиция Института археологии НАН Украины под руководством Дмитрия Куштана.

В нескольких ямах археологи обнаружили керамические горшки, миски, кувшины, кружки и чаши. Среди находок также были различные стеклянные и фаянсовые изделия, в частности графины и аптекарские баночки, пишет "Дзвін".

Раскопки проводила Черкасская экспедиция Института археологии НАН Украины Фото: dzvin.media

Помимо этих артефактов археологи также обнаружили металлические пуговицы и пряжки, свинцовую торговую печать и нумизматические материалы, которые позволяют лучше понять мельчайшие детали повседневной жизни в Черкассах того времени.

Кроме того, исследователи обнаружили старинные кирпичи с маркировкой, связанной с частными кирпичными заводами Черкасс, которыми руководили Николай Мирошниченко, Федор Лысак, Михаил Гаркавенко, Никита Белан и Кондрат Черный. Эти кирпичи происходят из фундамента и стен старого дома, который когда-то стоял на месте раскопок.

Исследователи обнаружили старинные кирпичи с маркировкой, связанной с частными кирпичными заводами Черкасс Фото: dzvin.media

Найденные артефакты планируется представить на новой музейной выставке под названием "Археологические находки XVII – начала ХХ века из Черкасс". Эти раскопки дополняют материальные свидетельства о повседневной жизни домохозяйств, торговле и местном строительном производстве в период, который также задокументирован в письменных источниках.

Найденные артефакты планируется представить на новой музейной выставке под названием "Археологические находки XVII — начала XX века из Черкасс" Фото: dzvin.media Новые артефакты из Казбета связывают современный город с жилищами, товарами и ремеслами, существовавшими более века назад Фото: dzvin.media

Черкасский археологический музей Среднего Приднепровья был основан в 2016 году археологом Михаилом Сиволапом. Его коллекция охватывает гораздо более длительный период местной истории — от орудий, связанных с неандертальцами, до находок XIX и начала XX веков. Новые артефакты с Казбета дополнят эту хронику, связывая современный город с жилищами, товарами и ремеслами, существовавшими более века назад.

Другие новости науки