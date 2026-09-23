Навіть цегла здивувала: що цінного знайшли археологи у Черкасах (фото)

Під час розкопок на території сучасного мікрорайону Казбет у Черкасах архелоги виявили колекцію артефактів, що датуються кінцем XIX — початком XX століття. Розкопки проводила Черкаська експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом Дмитра Куштана.

У кількох ямах археологи знайшли керамічні горщики, макітри, глечики, кухлі та миски. Серед знахідок також були різноманітні скляні та фаянсові вироби, зокрема графини та аптекарські баночки, пише Дзвін.

Розкопки проводила Черкаська експедиція Інституту археології НАН України Фото: dzvin.media

Окрім цих артефактів, археологи також знайшли металеві ґудзики та пряжки, свинцеву торгову печатку та нумізматичні матеріали, що додають дрібних деталей про повсякденне життя в Черкасах того часу.

Також дослідники виявили старовинні цеглини з маркуванням, пов'язаним із приватними цегельними заводами Черкас, якими керували Микола Мірошниченко, Федір Лисак, Михайло Гаркавенко, Микита Бєлан та Кіндрат Чорний. Ці цеглини походять із фундаменту та стін старого будинку, що колись стояв на місці розкопок.

Дослідники виявили старовинні цеглини з маркуванням, пов'язаним із приватними цегельними заводами Черкас Фото: dzvin.media

Знайдені артефакти планують представити на новій музейній виставці під назвою "Археологічні знахідки XVII – початку ХХ століття з Черкас". Ці розкопки додають матеріальних свідчень про повсякденне життя домогосподарств, торгівлю та місцеве будівельне виробництво в період, який також задокументований у письмових джерелах.

Знайдені артефакти планують представити на новій музейній виставці під назвою "Археологічні знахідки XVII – початку ХХ століття з Черкас" Фото: dzvin.media Нові артефакти з Казбета пов'язують сучасне місто з оселями, товарами та ремеслами, що існували понад століття тому Фото: dzvin.media

Черкаський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини був заснований у 2016 році археологом Михайлом Сиволапом. Його колекція охоплює набагато довший період місцевої історії — від знарядь, пов'язаних із неандертальцями, до знахідок XIX та початку XX століть. Нові артефакти з Казбета доповнять цю хроніку, пов'язуючи сучасне місто з оселями, товарами та ремеслами, що існували понад століття тому.

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